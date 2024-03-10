الفترة المسائية.. الأحوال المدنية تعلن عن مواعيدها في شهر رمضان المبارك

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، عن تقديمها للخدمات في الفترة المسائية بشهر رمضان المبارك.

الأحوال المدنية تعلن عن مواعيد الفترة المسائية في رمضان

وذكرت الوكالة في تدوينة رسمية لها على الحساب الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن المواعيد في شهر رمضان المبارك ستكون كما يلي:

أولاً: الفترة الصباحية: ستكون من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصرا.

ستكون من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة عصرا. ثانياً: الفترة المسائية: سيكون هناك 47 مكتبا في خدمة المواطنين، وذلك ابتداء من التاسعة مساء وحتى الواحدة صباحاً في ذات الأيام المعلن عنها في الفترة الصباحية.

ووجهت الوكالة النداء إلى جميع المواطنين بأن يقبلوا على الاستفادة من الخدمات المقدمة بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر”، وطلب إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني دون اللجوء لمراجعة المكاتب.

وأفصحت وكالة الأحوال المدنية عن أنه سيكون هناك حجز مواعيد للمراجعة من خلال نظام المواعيد بمنصة “أبشر”.