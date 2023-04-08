الموارد البشرية تُعلن الفئات المشمولة بالمكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 وشروط الاستحقاق

وضحت وزارة الموارد البشرية الفئات المشمولة بالمكرمة الملكية حيث قامت مؤخرًا بإيداع رواتب المستحقين للدفعة السادسة عشرة من الضمان الاجتماعي المطور، وتم الإعلان عن إيداع المعونة الرمضانية بأمر خادم الحرمين الشريفين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، فهي تعد نوع من أنواع المساعدة المادية التي تقدم للأسر السعودية المحتاجة وهم من يستفيدوا من دعم الضمان، وقد أوضحت الوزارة الفئات المستحقة للمكرمة والغير مستحقة وما هي أهم شروط الحصول على المكرمة وهذا ما سنوضحه لكم خلال هذا المقال.

الفئات المشمولة بالمكرمة الملكية

مكرمة الضمان هي الهدية الملكية السنوية التي يمنحها الملك سلمان لمواطني المملكة المستفيدين من دعم الضمان، أي أن المستفيدون من الضمان هم الوحيدون المؤهلين للدورة السادسة عشر من مساعدات الضمان الاجتماعي والغير مؤهلين للدفعة رقم 15 ممن تم قبول اعتراضهم، والتي تتم خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل هذه الفئات:

الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأسر غير القادرة على مواكبة تكاليف المعيشة.

ثم هناك الأيتام والأرامل والمطلقات.

زوجة مهجورة، زوجة مدمن، زوجة سجين، شخص غير كفء.

وهذا يشمل كبار السن وغير القادرين على العمل.

كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة والأمراض المزمنة.

راتب المستفيد الشهري أقل من 3000 ريال سعودي.

من أهم شروط الاستفادة من المنحة أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويقيم في المملكة.

الفئات الغير مشمولة بالمكرمة

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية حالات مهمة يتم فيها استبعاد المستفيدين من معاش الضمان والمكرمة الملكية وهي:

تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة عن المستفيد.

عدم قيام المستفيدين بتحديث بياناتهم الشخصية إذا طلب البرنامج ذلك.

وفاة صاحب المعاش.

تخلى المستفيدون عن معاشاتهم التقاعدية بمحض إرادتهم.

دليل على استمرار إقامة المستفيد في ملجأ حكومي.

سيتوقف المعاش أيضًا إذا تولى المستفيد وظيفة ذات دخل شهري مرتفع.

إذا ثبت أن المستفيد لديه حساب بنكي.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

حددت وزارة الموارد البشرية أهم الشروط الأساسية للتأهل لمكرمة رمضان وهي: