الفئات المستفيدة في ظل التعديلات الجديدة في حساب المواطن

نشر برنامَج حساب المواطن في المملكة العربية السُّعُودية عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، الأشخاص الذين بإمكانهم التسجيل الجديد في حساب المواطن، وهم من يحملون الجنسية السُّعُودية، والمواطنين من حاملي بطاقات التنقل يمكنهم الاستفادة من البرنامَج، بالإضافة إلى الأشخاص المستقلين الذين يبلغون سنه 18 أو أكثر التقديم على البرنامَج بشرط إقامته في مسكن منفصل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل الجديد عبر حساب المواطن 2022.

تحديث حساب المواطن السعودي

تهدف المبادرات التي تديرها المملكة العربية السُّعُودية في الآونة الأخيرة، وهي تحديث حساب المواطن، في مساعدة و حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية وتدني الأوضاع الاقتصادية لبعض الأسر، و تطورات الأوضاع الاقتصادية في المملكة.

الفئات المستفيدة من برنامَج حساب المواطن

حدد برنامَج حساب المواطن عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، الفئات المستفيدة من البرنامَج، وهي كالتالي:

حاملي الجنسية السُّعُودية.

حاملي بطاقات التنقل.

الأفراد المستقلين الذين يبلغون من العمر 18 عام وأكثر، بشرط أن يكون في مسكن مستقل عن الأسرة.

حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عام

هناك حالات خاصة للتسجيل الجديد وفق التعديلات والتحديثات الخاصة ببرنامج حسابي، وهي تتمثل في فئات عمرية مختلفة كالتالي:

الأكبر من 24 عام بإمكانه التسجيل بشكل مستقل دون أن يطلب منه أثبات الاستقلالية، أو التسجيل مع رب الأسر بشكل تابع.

الفئات الأقل من 23 عام في حال كان يسكن مع الأسر لا يحق له التسجيل بشكل مستقل، أنما تابع مع الأسرة، في حال لم يكن يسكن مع العائلة بإمكانه التسجيل بحساب مستقل مع أرفاق كافة المستندات المطلوبة لأثبات الاستقلالية.

طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد حسب التعديلات الجديدة 2022

يمكن التسجيل في البرنامَج خلال التعديلات الجديدة، وذلك عبر الرابط المُخصص للتسجيل، بوسطة مجموعة من الخطوات التالية: