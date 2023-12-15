أخبار السعودية

الـ28 .. طائرة سعودية جديدة تتجه للعريش لدعم الفلسطينيين بغزة

آياتي خيري

تحركت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ28 متجهة لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، إستعدادًا لنقلها للمتضررين داخل قطاع غزة.

طائرة سعودية

صورة لتجهيز الطائرة 28 لإغاثة غزة في مطار الملك خالد _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتحمل الطائرة  بداخلها مواد طبية تزن 15 طناً، وذلك في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

طائرة سعودية
صورة لتجهيز الطائرة 28 لإغاثة غزة في مطار الملك خالد _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية
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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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