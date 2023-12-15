الـ28 .. طائرة سعودية جديدة تتجه للعريش لدعم الفلسطينيين بغزة

تحركت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ28 متجهة لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، إستعدادًا لنقلها للمتضررين داخل قطاع غزة.

صورة لتجهيز الطائرة 28 لإغاثة غزة في مطار الملك خالد _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتحمل الطائرة بداخلها مواد طبية تزن 15 طناً، وذلك في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.