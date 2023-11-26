الــ 20 .. طائرة جديدة تتحرك من مطار الملك خالد بالرياض لإغاثة الشعب الفلسطيني

تحركت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 في طريقها لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

طائرة إغاثة سعودية لنقل المساعدات للفلسطينيين _ مصدر الصورة _ وكالة الأنباء السعودية

ويواجد في داخل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم .