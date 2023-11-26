أخبار السعودية

الــ 20 .. طائرة جديدة تتحرك من مطار الملك خالد بالرياض لإغاثة الشعب الفلسطيني

آياتي خيري

تحركت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 في طريقها لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

طائرة إغاثة سعودية

طائرة إغاثة سعودية لنقل المساعدات للفلسطينيين _ مصدر الصورة _ وكالة الأنباء السعودية

ويواجد في داخل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم .

طائرة إغاثة سعودية لنقل المساعدات للفلسطينيين _ مصدر الصورة _ وكالة الأنباء السعودية
طائرة إغاثة سعودية لنقل المساعدات للفلسطينيين _ مصدر الصورة _ وكالة الأنباء السعودية
قد يهمك
Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل