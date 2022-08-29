الغذاء والدواء: 3 أطعمة غنية بالسكريات والدهون وتفتقر للعناصر الضرورية للجسم

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من الأطعمة التي تُساهم في زيادة الدهون والسكريات بالجسم، ولكنها لا تمنحه العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاج لها جسم الإنسان، لذا يجب التقليل من تناول تلك الأطعمة والمشروبات قدر الإمكان.

الغذاء والدواء تكشف الأطعمة الفقيرة للفيتامينات

وأوضحت الهيئة من خلال تدوينه لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، عدد من الأطعمة التي تفتقر للفيتامينات والعناصر الهامة التي يحتاج لها الجسم، مثل شراب النكتار، والمشروبات الغازية، ورقائق البطاطس المقلية.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تلك الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة وعالية من الدهون والسكريات، وبالتالي تكون السعرات الحرارية فيها عالية جداً، لذا ننصح الجميع بضرورة التقليل من تناولها من أجل المحافظة على نسب الدهون والسكريات في الجسم خلال الفترة الراهنة.

التقليل منها

كما أكدت الهيئة على أن تلك الأطعمة التي تم الإشارة إليها، فقيرة بالمعادن والفيتامينات الضرورية التي يحتاج لها الجسم، حيث نصحت الهيئة بالتقليل من تلك الأطعمة قدر الإمكان، وذلك لعدم كثرة العناصر الغذائية فيها.

الأطعمة عالية الدهون والسكريات فقيرة من العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الجسم.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/LeYeLbh8Iq — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 29, 2022

والجدير بالذكر أن الهيئة تحاول التواصل مع جميع المواطنين والمواطنات السعوديات، وكذلك جميع الوافدين على أرضيها، وذلك من أجل تقديم العديد من المعلومات الهامة والنصائح الذهبية للمحافظة على صحة الجميع، لذا ننصح الجميع بضرورة متابعة الهيئة عبر حسابها الرسمي واتباع كافة النصائح التي تُصدرها من أجل المحافظة على الصحة.

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