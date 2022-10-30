الغذاء والدواء تحسم الجدل بشأن الفيديو المتداول عن المادة السامة في القمح الأبيض “تفاصيل”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو يتضمن معالجة القمح الأبيض بأحد المواد السامة، والتي يطلق عليها “أكسيد الكلوريد”، ووفقًا لرواد التواصل الاجتماعي تتفاعل تلك المادة مع القمح لينتج عنها مواد سامة تتسبب في الإصابة بمرض السكري وسرطانات وبشكل خاص سرطان الثدي والبروستات ونقص المناعة والشيخوخة والوهن، وتسبب الفيديو في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخوف العديد من المواطنين.

حقيقة الفيديو المتداول عن المادة السامة في القمح الأبيض

وحسمت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجدل، وأكدت بأن الفيديو المتداول بشأن معالجة القمح بمادة سامة غير صحيح بالمرة، وأن الهدف من هذا الفيديو إثارة الجدل والبلبلة، مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها، والبعد عن نشر المعلومات غير موثوقة المصدر أو الرسمية، لتجنب إثارة الجدل وقلق المواطنين، وأنه يمكن التحقق من صحة تلك الأخبار من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالدولة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنه يتم إضافة خليط المحسنات من الفيتامينات والمعادن إلى الدقيق، بهدف التدعيم الغذائي وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية “WHO”، وتوصيات منظمة الأغذية والزراعة “الفاو FAO”، وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنه يتم إضافة المحسنات بكميات محددة وآمنة للاستهلاك الآدمي طبقًا للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية السعودية، وهيئة الدستور الغذائي.