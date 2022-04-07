الغذاء والدواء السعودية تحذر من منتج Kinder Surprise Maxi

أحمد مراد

حذرت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية من منتج Kinder Surprise Maxi، وذلك لوجود احتمالية تلوث منتجاتها بالسالمونيلا، كما أوصت المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المحددة، وذكرت الهيئة بأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات التي تم التحذير منها، وقامة الهيئة بتوصية المستهلكين بالامتناع عن استهلاك هذا المنتج، والذي تم تصنيعه في بلجيكا للتشغيلات المحددة، وحفاظا على صحتهم، فإنه د عليهم التخلص من هذا المنتج، إذا كان لديهم منه، وأكدت أنها تتبع هذا الموضوع باهتمام بالغ، وما يحدث فيه من مستجدات.

الغذاء والدواء السعودية تحذر من منتج Kinder Surprise Maxi 1 7/4/2022 - 9:47 م

حمى وصداع وقئ وغثيان

الغذاء والدواء السعودية تحذر من منتج Kinder Surprise Maxi

وذكرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا، تسبب في غالب الأحيان الحمى والقئ والصداع والغثيان وإسهال وتشنجات في البطن.

وتعليقا من الهيئة على سحب بريطانيا دفعات من شوكولاته كيندر سربرايز، أكدت الهيئة على أنها تتابع أوامر السحب، والتحذيرات الصادرة من المنظمات، والهيئات الرقابية العالمية، وخاصة بعد سحب بريطانيا دفعات من الشوكولاته لتسببها في حالات تسمم غذائي.

وجاء ذلك بعد إصابة نحو 63 شخصا في المملكة المتحدة، ومعظمهم من الأطفال الصغار ببكتيريا السالمونيلا، وتلك الواقعة والإصابات قد نكون مرتبطة بهذا النوع من الشوكولاته.

وكانت شركة فيريرو لصناعة الشوكولاتة قد أعلنت سحبها لمنتج الشوكولاتة التي تباع على شكل بيضة بداخلها لعبة صغيرة، واشتهرت باسم كيندر سربرايز.

وتعليقا على ذلك ذكرت الهيئة البريطانية للخدمات المالية، أن شركة فيريرو سحبت منتحاتها كإجراء احترازي، مضيفة إلى أنها لم تتلقى أي شكاوى.

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أحمد مراد

كاتب ومُدَون ناقل للمعرفة أهوى لعب الشطرنج، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، اشتغلت أكثر من عمل لكن يبقى التدوين والعمل الإعلامى شغفى وعشقى.



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