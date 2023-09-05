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العين حق والله احذروا.. عبدالرحمن المطيري بقلب مكسور يكشف ما وقع لأمه بعد يومين من اهداءه لها قصر فاخر وسيارة بي إم دبليو فارهة

أسماء صبري

أعلن النجم البارز على منصة سناب شات، عبدالرحمن المطيري، أن والدته خضعت لعملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة، بعد معاناة طويلة من عجز في الحركة والمشي.

- صورة 1 - العين حق والله احذروا.. عبدالرحمن المطيري بقلب مكسور يكشف ما وقع لأمه بعد يومين من اهداءه لها قصر فاخر وسيارة بي إم دبليو فارهة

مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري - مصدر الصورة: سناب.

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كشف المطيري أن مشاكل الصحية لوالدته بدأت تظهر بعد فترة قصيرة من تقديمه لها هدايا ثمينة، من بينها قصر وسيارة BMW جديدة، في مقطع فيديو نشره قبل سنة وشهرين.

نقل المطيري رسالة لمتابعيه، مُحذِّراً من مشاركة تفاصيل حياتهم الخاصة والهدايا التي يُقدِمونها لأحبائهم علنيًا، داعيًا للتعامل مع الأمور الشخصية بسرية.

يُضاف إلى ذلك، أن المطيري كان قد هدى والدته قصراً وأرضاً بمساحة 9 آلاف متر مربع، في محاولة لرفع معنوياتها بعد زواج والده من امرأة أذربيجانية.

تفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر مع المقطع، حيث قال أحد السعوديين في تعليقه “الحسد أو العين دليل والعياذ بالله ان اصحابهم مرضى نفسين واكثر اهل هذه الامراض يشتهرون بها اهل القرى الله لا يربحهم” وقال أخر “الله يشفي امك وانت الله يهديك ولا يفكنا من شرك انت وحديثي النعمة غازي وطبقته” وقال أخر “كـذوب و اللي مثلك ما غير يدور الشهرة و التكسب حتى لو ع ظهور شيبانه.. الله يعافينا مما ابتلاهم به”.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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