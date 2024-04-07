أخبار السعودية

العيد الثلاثاء.. حقيقة موعد عيد الفطر المبارك في السعودية

أحمد علي

شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر وسم “#العيد_الثلاثاء”، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، في إشارة إلى أن بعد غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل الجاري لعام 2024 ، سيكون عيد الفطر المبارك.

أكدت المحكمة العليا السعودية في بيان رسمي عن تحريها لهلال عيد الفطر المبارك، وذلك اليوم الإثنين الموافق السابع من أبريل.

وجاء في بيان المحكمة العليا لتحري عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية: “قامت المحكمة العليا بدعوي عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هجريًا، حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م”.

وأضافت: “جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد: فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 180 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 11 / 3 / 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ”.

وأردفت: “المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 / 9 / 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 8 / 4 / 2024م.”.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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