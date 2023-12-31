العمارة والتصميم تُدشن جائزة الميثاق في نسختها الأولى

أصدرت هيئة فنون العمارة والتصميم جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى، وذلك للاحتفال بالمشاريع العمرانية التي تميزت في تبني قيم الميثاق، وساعدت في تحفيز الممارسين والمختصين؛ لإنتاج مخرجات ذات جودة عالية.

شعار هيئة فنون العمارة والتصميم _ مصدر الصورة: سبق

وجاءت هذه الجائزة لتساعد في تحقيق أهداف الميثاق في تعزيز المشاريع العمرانية ذات الامتياز، حيث تشمل ثلاثة مسارات وهي: مسار (المشاريع المبنيّة) لملاك المشاريع وشركات التصميم، ومسار (المشاريع غير المبنيّة) لشركات التصميم، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات، مع اعتبار الشروط التفصيلية المتعلقة بكل مسار، وخضوع المشاركات للتقييم وفق معايير واضحة.

تجدر الإشارة إلى أن ميثاق الملك سلمان العمراني أُطلق في شهر نوفمبر من عام 2021 م، ويترجم مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في وضع نهج عمراني وطني معاصر، يعزز الهوية الوطنية العمرانية.

وفي نفس توقيت إطلاق مبادرة الميثاق جاء تنظيم معارض ولقاءات تعريفية بالميثاق والعديد من الأنشطة، ولقاءات عامة عن فنون العمارة والتصميم في مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافةً إلى المشاركة في عدة أحداث ومناسبات دولية.