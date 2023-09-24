“العلم السعودي” يرفرف على شواطئ الجبيل احتفال باليوم الوطني الـ 93

شاركت 35 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة أمس، في فعالية “سارية العلم”، برفع العلم السعودي على شواطئ مدينة الجبيل الصناعية، ضمن احتفالات الهيئة الملكية بالجبيل بفعاليات اليوم الوطني الـ 93، للمملكة بحضور لافت من أهالي الجبيل وزوارها.

العلم السعودي في الجبيل ـ واس

وصاحب فعالية “سارية العلم”، 115 ركنًا ونشاطًا من الفعاليات المتنوعة ضمن أكثر من 30 فعالية تنفذها الهيئة الملكية بالجبيل بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي استهدفت بها جميع شرائح المجتمع في مختلف المواقع داخل المدينة.

وكانت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية انطلقت في الجبيل، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير.