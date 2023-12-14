أخبار السعودية

العقارية السعودية تكشف ترسية عقد بأكثر من 500 مليون ريال

آياتي خيري

قالت شركة العقارية السعودية عبر بوابة تداول السعودية أنه تمت ترسية عقد مع شركة تطوير بوابة الدرعية لإحدى شركاتها التابعة (الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية) بقيمة إجمالية قدرت بنحو 532.05 مليون ريال سعودي (متضمنة ضريبة القيمة المضافة).

شركة العقارية السعودية

شعار شركة العقارية السعودية _ مصدر الصورة: العربية

وفي هذا الإطار، أكدت الشركة العقارية أن عقدها كان لتنفيذ أعمال الحفر لمواقف السيارات (أ) ومواقف السيارات (ب)، بالإضافة للأعمال ذات الصلة، وكان صندوق الاستثمارات السعودي طرف في عقدها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة بنية (الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية) هي إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، والتي تملك الشركة العقارية السعودية نحو 60% منها، حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق.

كما تتخصص الشركة في إنشاء الجسور والإنفاق وتمديد أنابيب النفط والغاز، بجانب إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري، فضلا عن إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.

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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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