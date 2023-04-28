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“المركز الوطني للفعاليات” يُعلن جدول العروض المسرحية للأطفال في جدة

نجوى جابر

المركز الوطي الوطني للفعاليات أعلن عن الجدول الخاص بالعروض التي ينتظرها الأهالي للأطفال في مدينة جدة، حيث جاءت تلك الفعاليات لكي تجذب لها الجميع سواء الصغار أو الكبار، والجدير بالذكر أن هناك العديد من الفعاليات الآخرى التي يُمكنك الذهاب لحضورها مثل قرية الأنمي، وسيرك دو سوليه وغيرها، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل تابعونا.

جدول العروض المسرحية للأطفال في جدة

تقويم فعاليات جدة ” العروض المسرحية”

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أعلن المركز الوطني عن جدول العروض المسرحية للأطفال والذي سيكون غدًا الموافق 29 أبريل لعام 2023 وجاء الجدول على النحو التالي:

اسعار تذاكر سيرك دو سوليه

لكي تتمكن من الذهاب لحضور تلك الفعالية لابد من معرفة أسعار التذاكر والتي تتراوح ما بين 80 لـ 430 ريال سعودي والعروض بدأت بالفعل اليوم الموافق يوم الجمعة بتاريخ 28 أبريل لعام 2023 لذا بادر في حجز تذاكرتك.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الفعاليات الآخرى التي تُعلن عنها الهيئة العامة للترفيه السعودية بشكل مستمر.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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