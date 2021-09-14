العروسة حورية البحر.. زواج فريد وأسطوري لعروسين سعوديين تحت الماء والعروسة تفعل فعلاً غريباً بالماء

أقام عروسين سعوديين حفل زفاف أسطوري، أطلق فيه النشطاء على العروسة حورية البحر، نظراً لأن الحفل كان تحت الماء في جزر المالديف، ولم يحضره أي معازيم، بالرغم من أن أي عروسين يقومان بدعوة الأصدقاء والأحباب والأقارب لمشاركتهما في فرحتهما، لكن هذا لم يحدث مع فهد القصبي “العريس”، وعروسته “هيا السماري”.

العروسة حورية البحر وزواج أسطوري لعروسين سعوديين تحت الماء

حيث قررا عروسي السعودية فهد وهيا، قضاء ليالي أسطورية بأفضل جزر العالم، وهي ليلة زفافهما، وارتدا العروسين بالفعل ملابس الزفاف وذهبا إلى جزر المالديف للإحتفال بزواجهما والتقاط الصور الساحرة في هذه البقعة الهامة على كوكب الأرض وهي جزر المالديف قبلة السياح من جميع أنحاء العالم، كي يكونا بعيدين عن جميع الناس.

ونظراً لمهارة العروسة في السباحة أمام العريس، أطلق النشطاء على العروسة حورية البحر، الهدف من الإحتفال بالزواج بتلك الطريقة، هو إقامة حفل زفاف متفرد من نوعه، والتقاط الصور في هذا المكان الهادئ لتكون بعد ذلك ذكرى لهما.

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وخلال احتفال عروسي السعودية بحفل الزفاف أغلقوا جميع هواتفهم لكي يتفرغ كل منهما للآخر، وقضيا 10 أيام إجازة في هذه البقعة الساحرة، ومن الأشياء الغريبة والتي لفتت الإنتباه في هذا الزفاف الفريد، هو قيام العروسة بربط حزام أثقال بقدمها حتى لا تطفو فوق الماء، وذلك كما في الفيديو المرفق بالخبر.