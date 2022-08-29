العاهل السعودي وولي العهد يقدمان التعازي لباكستان بعد الفيضانات القاتلة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أرسل برقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، في الخسائر المأساوية الذي فقدت فيه الأرواح بعد أن اجتاحت الفيضانات عدة مناطق من الدولة.

وقال جلالته “فيما نشارككم آلام هذا البلاء، نتقدم بأحر التعازي وأصدق التعازي لفخامته الرئيس ولأسر الفقيد ولشعب باكستان”، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أرسل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة إلى الرئيس الباكستاني.

والجدير بالذكر أن عدد قتلى الفيضانات في باكستان تجاوز 1000 شخص منذ منتصف يونيو، واستعدت البلاد أمس الأحد لفيضانات جديدة اجتاحت البنجاب ثاني أكبر مقاطعة في باكستان.