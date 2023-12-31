العامة للعقار توافق على ترخيص 28 منصة عقارية إلكترونية

إتخذت إدارة الهيئة العامة للعقار قرارًا بالموافقة على ترخيص 28 منصة عقارية إلكترونية برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، وذلك بعد استيفائهم المتطلبات والشروط للحصول على الرخصة وأعمال الربط التقني مع الهيئة.

شعار الهيئة العامة للعقار _ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وقال بيان صادر عن إدارة الهيئة العامة للعقار أنّ المنصات العقارية الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الآن هي: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل، عقار ستي، صح، عقارك، ساعي، رايز، صكوك العقارية، أبواب، الدال، تمم، تداولكم العقارية، بيوت السعودية، عمار نون، شبكة عقار، خمسين خمسين، نافذة الرقمية، عقاراتكم العقارية، منون، ذكي التفاعلية).

وأضاف بيان “الهيئة” أنها مستمرة في أعمال الربط التقني لمزيد من المنصات العقارية، حيث إن حصول المنصة على الرخصة والربط التقني معها يضمن امتثالها للاشتراطات، ويرفع من كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار بالمملكة، وموثوقية الإعلانات وذلك لربطها مع بوابة النفاذ الوطني، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها ومخالفتها.

رخصة فال

وتابع البيان أنّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات التي ترد إليها عن المخالفات العقارية عبر منصة الهيئة أو بالاتصال

على الرقم الموحد (199011).

الهيئة العامة للعقار

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للعقار هي مؤسسة سعودية صدر بحق إنشائها قرار مجلس الوزراء وهي معنية بكل ما يتعلق بنشاط العقار غير الحكومي، ووضع المعايير له والإشراف عليه، كما أن لها شخصية استقلالية.

وهي المعنية أيضا بمنح تراخيص الممارسات العقارية وعلى رأسها رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري