“العامة للعقار”: تحديثات جديدة لخدمات “إيجار”.. أهمها “تقبيل العقد”

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مجموعة من التحديثات والخدمات الجديدة التي تضمنتها منصة “إيجار”، وهذه التحديثات تشمل توفير مدد مرنة لعقود الإيجار حيث يمكن للمستأجرين الآن الاستفادة من مدد تبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، بالإضافة إلى ذلك تم إدخال خدمة جديدة تسمى “تقبيل العقد الإيجاري” والتي تتيح للمستأجرين التنازل عن العقود السكنية لصالح مستأجرين آخرين دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.

مبنى الهيئة العامة للعقار

تعديلات في عمليات توثيق العقود الإيجارية

قدمت هيئة العقار إمكانية توثيق العقود الإيجارية بأنواعها التجارية والسكنية بمدد مرنة، مع الحفاظ على الاحتكام إلى القوانين والأنظمة الخاصة بكل نوع، وأصبح من الممكن الآن توثيق العقود بشكل إلكتروني واعتمادها لدى وزارة العدل مما يزيد من شفافية العمليات العقارية ويحفظ حقوق الأطراف.

كما أكدت الهيئة العامة للعقار أن الخدمات التي يقدمها “إيجار” تساهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة من خلال توفير مستوى عالٍ من الشفافية والتحقق من الوثائق والصكوك، بالإضافة إلى التعامل مع وسطاء عقاريين مرخصين واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها.

كذلك قد أوضحت الهيئة أن تنفيذ خدمة “تقبيل العقد” يتطلب تحمل الأطراف المعنية مسؤولية المعلومات المرتبطة بالعقد والتحقق من صحتها مع الإقرار بصحة المعلومات الواردة في العقد والموافقة على جميع بنوده.

تحديث خدمات منصة إيجار

تضمنت التحسينات والخدمات الإضافية لمنصة “إيجار” مجموعة واسعة من الخدمات مثل تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمات جديدة مثل: