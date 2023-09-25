العالم الهولندي يُثير الجدل من جديد.. زلزال مدمر قادم

لا يزال العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، المتخصص في الزلازل يُثير الجدل حول توقعاته بحدوث زلزالًا مدمرًا خلال الفترة المقبلة، بعد منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أثار زلزال تركيا المدمر المصدر/ منصة x

وكان هوغربيتس قد تنبأ بحدوث زلزال المغرب المدمر، والذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين المغاربة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

تفاصيل الزلازل المدمر القادم

كتب العالم الهولندي في منشور له عبر حسابه الشخصي بمنصة “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا، والذي جاء فيه: “شكل ال m يُشير إلى أن هناك زلزالاً قوياً، والمناطق المحددة لوقوعه تقريبية”.

وكتب هوغربيتس منشورًا آخرًا، يؤكد فيه تحذير الهيئة الجيولوجية “SSGEOS”، والتي بدورها قامت بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السابق و”x” حاليًا، حيث جاء كالتالي: “تتواجد تقلبات جوية كبيرة للغاية، حيث من المتوقع أن تصل قوة الزلزال إلى 7.5 درجة أو أكثر، مما يجعله مدمرًا”.

وأوضح هوغربيتس في تحذيره أنه ربما يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية ستُسمع صداها في 23 و24 من نفس الشهر.

وحذر العالم الهولندي من من قبل من حدوث الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، وخلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.

بينما يؤكد عدد من العلماء عدم الإمكانية بالتوقع والتنبأ بإمكانية حدوث الزلازل والهزات الأرضية.

وتسود حالة من القلق وسط العديد من البلدان المرشحة لحدوث الزلازل بها، حيث يخشى من العواقب الوخيمة لهذه الكوارث الطبيعية.