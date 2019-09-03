الظهور الأول لـ “فجر السعيد” بعد تدهور صحتها

قامت الإعلامية “فجر السعيد” بطمأنت محبيها بجميع أنحاء الوطن العربى عامة، وخاصة الخليج على حالتها الصحية، وقالت بأنها فى طريقها لتشفى من مرضها بإذن الله، بالرغم من حالتها الصحية الصعبة التى مرت بها، بل ووصلت لأبعد من ذلك فأدخلتها فى غيبوبة.







“فجر السعيد” وبرنامج “هنا الكويت”

ظهرت الإعلامية القديرة “فجر السعيد” على قناة سكوب عبر برنامج “هنا الكويت” مساءً أمس الإثنين الموافق 2 سبتمبر، وقالت بأنها فى حاجة لشهرين حتى تتخطى مرحلة إعادة التأهيل الصحى بإذن الله، لتستطيع السير والحركة بالشكل الطبيعى، وشكرت جميع أهل الكويت، وجميع من وقف بجوارها حتى مرت بالأزمة الخاصة بها حسب أنباء صحيفة الأنباء الكويتية.







مى العيدان وفجر السعيد

وقامت الإعلامية الشهيرة “مى العيدان” بنشر صورة عبر حسابها على موقع الإنستغرام، توضح من خلالها آخر تطورات حالة “فجر السعيد” الصحية، وقالت بأنها سترجع للظهور على الشاشات مرة أخرى عما قريب، وأضافت:







يالله الحين رجعت الدنيا حلوة.. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة

وذكرت الإعلامية “فجر السعيد” بأنها دخلت غرفة عمليات مستشفى الكويت، وأجرت عملية تحويل مسار، ثم أصيبت بعد العملية بيومين بتسريب من العملية والذى أدى للتسمم الحاد بالدم، والتأثير على وظائف الجسم الحيوية، مما أدى ذلك لنقلها ليتم علاجها بفرنسا فى باريس.







نبذة عن “فجر السعيد”

هى كاتبة درامية، ومنتجة كويتية ولدت 23 سبتمبر عام 1967، تزوجت الإعلامى الشاعر “سعود السبيعى”، اشتهرة بكتاباتها المتناولة للقضايا الإجتماعية المثيرة للجدال، ترأست مجلس إدارة شركة سكوب، وتمتعت الإعلامية القديرة بشخصية قوية حصلت عليها بعد صراعها السياسى.