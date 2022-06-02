الطيران المدني يُعلن الاشترطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وتشديد هام بشأن المغادرين

أصدرت منذ قليل الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، تعميماً هاماً للناقلات الجوية، وذلك بشأن الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في جميع المسافرين القادمين إلى المملكة خلال الفترة القادمة من أجل أداء مناسك الحج للموسم الحالي 1443 هجرية.

هيئة الطيران المدني تكشف عن اشتراطات الحجاج الصحية

وكشفت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أنه يجب أن تتضمن عدد من الاستراطات الهامة حفاظاً على سلامة الحاج، وجميع المواطنين والمقيمين في المملكة خلال هذه الفترة، حيث تضمنت الاشتراطات ما يلي:

يجب أولاً أن يكون عمر المسافر أقل من (65) عامًا ميلادية.

ضرورة استكمال التحصين لجميع القادمين لأداء فريضة الحج بالجرعات الأساسية بلقاحات (کوفید 19) المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

يجب على المسافر تقديم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا، وذلك لعينة تم أخذها خلال 72 ساعة قبل موعد السفر والمغادرة إلى المملكة.

تشديد هام على جميع المغادرين للمملكة

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت أمس تعميم هام لجميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، بما فيها الطيران الخاص، بضرورة التزام جميع المغادرين للمملكة خلال الفترة القادمة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة التي تم وزنها.

منع وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة

حيث نص التعميم الصادر من الهيئة على أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة لمطارات المملكة العربية السعودية، عدم السماح لجميع المسافرين بوضع عبوات زمزم داخل أمتعتهم الموزونة.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ. pic.twitter.com/VhRzdq8Egn — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 2, 2022

أكدت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي أصدرتها الهيئة يُعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، حيث شددت على الجميع بضرورة تطبيق تلك التعميمات، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتحميله المسؤولية التي تترتب على تلك المخالفات.

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