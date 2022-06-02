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الطيران المدني يُعلن الاشترطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وتشديد هام بشأن المغادرين

سامي علي

أصدرت منذ قليل الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، تعميماً هاماً للناقلات الجوية، وذلك بشأن الاشتراطات الصحية التي يجب توفرها في جميع المسافرين القادمين إلى المملكة خلال الفترة القادمة من أجل أداء مناسك الحج للموسم الحالي 1443 هجرية.

الطيران المدني يُعلن الاشترطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وتشديد هام بشأن المغادرين

هيئة الطيران المدني تكشف عن اشتراطات الحجاج الصحية

وكشفت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أنه يجب أن تتضمن عدد من الاستراطات الهامة حفاظاً على سلامة الحاج، وجميع المواطنين والمقيمين في المملكة خلال هذه الفترة، حيث تضمنت الاشتراطات ما يلي:

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الطيران المدني يُعلن الاشترطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وتشديد هام بشأن المغادرين 1 2/6/2022 - 11:29 م

  • يجب أولاً أن يكون عمر المسافر أقل من (65) عامًا ميلادية.
  • ضرورة استكمال التحصين لجميع القادمين لأداء فريضة الحج بالجرعات الأساسية بلقاحات (کوفید 19) المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.
  • يجب على المسافر تقديم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا، وذلك لعينة تم أخذها خلال 72 ساعة قبل موعد السفر والمغادرة إلى المملكة.

تشديد هام على جميع المغادرين للمملكة

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت أمس تعميم هام لجميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، بما فيها الطيران الخاص، بضرورة التزام جميع المغادرين للمملكة خلال الفترة القادمة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة التي تم وزنها.

الطيران المدني يُعلن الاشترطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وتشديد هام بشأن المغادرين 2 2/6/2022 - 11:29 م

منع وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة

حيث نص التعميم الصادر من الهيئة على أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة لمطارات المملكة العربية السعودية، عدم السماح لجميع المسافرين بوضع عبوات زمزم داخل أمتعتهم الموزونة.

أكدت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي أصدرتها الهيئة يُعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، حيث شددت على الجميع بضرورة تطبيق تلك التعميمات، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتحميله المسؤولية التي تترتب على تلك المخالفات.

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الطيران المدني يُعلن الاشترطات الصحية للحجاج القادمين من الخارج وتشديد هام بشأن المغادرين 3 2/6/2022 - 11:29 م

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    تم

    الرد
    1. سامي علي يقول

      شكراً للمشاركة