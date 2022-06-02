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عاجل| الطيران المدني يُحدد 3 اشتراطات جديدة للقادمين من الخارج من هذه الفئات

محمد أحمد

في إطارت الإجراءات والضوابط المنظمة لحركة القدوم إلى المملكة خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موسم الحج، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، تعميمًا للناقلات الجوية، بشأن الاشتراطات الصحية الأساسية والإجراءات الجديدة الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ، مع التشديد أيضًا على عدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة.

عاجل| الطيران المدني يُحدد 3 اشتراطات أساسية للقادمين من الخارج من تلك الفئات

اشتراطات الطيران المدني

  1. أن يكون عمر المسافر أقل من 65 عامًا ميلاديًا.
  2. استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات کوفید-19 المعتمدة في وزارة الصحة.
  3. تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

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ويسري قرار الطيران المدني على جميع الفئات القادمة لأداء مناسك الحج، مع متابعة دورية من قبل الأجهزة المعنية والصحية، كما طالبت جميع الركاب بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات والإرشادات، من أجل ضمان سلامتهم والحفاظ على صحة الآخرين، في الوقت الذي تستعد فيه المطارات لاستقبال ضيوف الرحمن خلال الفترة المقبلة.

عاجل| الطيران المدني يُحدد 3 اشتراطات جديدة للقادمين من الخارج من هذه الفئات 1 2/6/2022 - 5:35 م
عاجل| الطيران المدني يُحدد 3 اشتراطات أساسية للقادمين من الخارج من تلك الفئات

وإجراء بشأن عبوات زمزم

كانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت تعميمًا قبل أيام، يُلزم جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بضرورة الزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة، وشددت على معاقبة عدم الملتزمين بالتعاميم التي تصدرها الهيئة، حيث يعد عدم الالتزام مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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