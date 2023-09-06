الطيران المدني السعودي: 6500 ريال تعويض عن تأخر حقائب السفر ضمن اللائحة الجديدة لحقوق المسافرين

تسعى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى تقديم كافة سبل الراحة للمسافرين عبر الخطوط الجوية السعودية والارتقاء بتجربة السفر في سماء المملكة، وفي هذا الإطار أصدرت هيئة الطيران المدني السعودي لائحة تنظيمية جديدة لحماية حقوق المسافرين، وذلك خلال شهر أغسطس 2023، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

اللائحة الجديدة لحقوق المسافرين- المصدر: هيئة الطيران المدني السعودي عبر تويتر

هذا وقد تضمنت اللائحة الجديدة لهيئة الطيران المدني السعودي بعض المواد التي تكفل للمسافرين الحق في الحصول على التعويضات اللازمة في حال تأخر مواعيد الرحلات أو إلغائها، وكذلك أيضاً تأخر حقائب السفر، كما أوضحت اللائحة بعض الالتزامات التي تخص كلاً من المسافر والناقل الجوي، وكذلك حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة.

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وتكفل اللائحة الجديدة لهيئة الطيران المدني السعودي، للمسافر الحصول على ما يعادل قيمته 6568 ريال في حالة فقدان حقائب السفر، أو تلفها أو تعيبها أو تأخرها، كما تكفل أيضاً للمسافر الحصول على 150% أو 200% من قيمة التذكرة، وذلك في حالة تأخر مواعيد الرحلات أو تقديمها أو إلغائها، أو تخفيض الدرجة.

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هذا وقد حددت هيئة الطيران المدني موعد بداية سريان العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق المسافرين بداية من 20 نوفمبر 2023، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 للإنجاز مستهدفاتها في قطاع السياحة وتعزيز قدراتها على تنويع الاقتصاد وتحسين المنظومة بشكل عام.

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