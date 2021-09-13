الطيران المدني السعودي يُحدد شروط جديدة لدخول القادمين إلى المملكة

أقرت الهيئة العامة لـ للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، عدد من التحديثات الجديدة الخاصة بشأن شروط استقبال القادمين إلى المملكة عبر مطاراتها المختلفة، وبناءً عليه أصدرت تعليماتها لجميع شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة تحديث آلية وإجراءات دخول الوافدين من الدول المسموح القدوم منها، وتقليص مدة الحجر المؤسسي، تماشيًا مع التقارير الجديدة الواردة من وزارة الصحة والأجهزة المسؤولة عن أوضاع تفشي وباء كورونا المستجد،على أن يبدأ العمل بتلك الإجراءات، اعتبارًا من الثالث والعشرين من سبتمبر 2021.

دخول استثنائي لغير المحصن

وشملت التحديثات، على السماح بدخول القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، شريطة تقديمه فحص PCR يكون نتيجته سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة، مع القيام بالحجز الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، والحصول على عينة لفحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول، ثم فحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول.

تعرّف على إجراءات دخول القادمين إلى المملكة المحدثة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها. pic.twitter.com/4wV6G8N9ND — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) September 13, 2021

وموقف الحاصل على لقاح غير معتمد

وسمح التحديث الجديد، باستقبال القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، على أن يستوفي نفس الشروط السابق ذكرها أيضًا، بجانب الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق توكلنا في خدمة التسلسل الزمني، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

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شروط دخول المرافقين مع المحصنين