بعد الانقطاع عن الحضور في المدارس لمدة عامين أعلنت وزارة التعليم السعودية عن العودة الحضورية في كافة المدارس وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أقصى درجات الأمان لقرابة 3.5 مليون طالب وطالبة وأعلن الدليل الإرشادي لأولياء الأمور وطالبت المدارس إرسال تقارير مصورة عن وضع الطلاب، ومدى الجاهزية لاستقبالهم على مدار اليوم، بينما استعدت وزارة التربية والتعليم لعودة الطلاب من حيث تطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتطهير الفصول وعمل مسارات لكل فئة من الطلاب تمنع التداخل والتزاحم بينهم وطالب الوزارة من كل الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي الالتزام بتحقيق كافة متطلبات وزارة الصحة والإجراءات المعتمدة من هيئة الصحة “وقاية” ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الطلاب المستثنون من قرار العودة للمدارس وإجراءات النقل المدرسي الآمن.

الطلاب المستثنون من قرار العودة الحضورية للمدارس

يستثنى من قرار العودة للحضور في المدرسة الطلاب المصابين بداء السكري من النوع الأول.

الطلاب الذين يعانون من السمنة المفرطة أو نقص شديد في الوزن.

الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

من يعاني من أمراض الكلى المزمنة أو ضمور العضلات والأعصاب.

أصحاب فقر الدم الأنيميا والثلاسيميا ونقص المناعة والأمراض الجينية والوراثية.

من كان له أشقاء يعانون من الأمراض السابقة أو من ينطبق عليهم الإعفاء من تطعيم فيروس كورونا.

إجراءات السلامة عند انتقال الطلاب إلى المدرسة