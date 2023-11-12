الطقس اليوم.. المنطقة الشرقية تشهد حالة من الضباب في هذه المحافظات حتى الـ 9 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم في المنطقة الشرقية حدوث ضباب يصاحبه شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية لمسافة (1- 3) كم في محافظات (الأحساء_ بقيق_العديد_ النعيرية_ قرية العليا_ الجبيل_رأس تنورة_الخبر_الخفجي_الدمام_الظهران_القطيف)، وأطلق الإنذار البرتقالي من الساعة الثانية عشر صباحا حتى التاسعة صباح الأحد 12 نوفمبر 2023.

وفي محافظة حفر الباطن أطلق الأرصاد الإنذار الأصفر، وحذر من شبورة مائية (ضباب خفيف) يصاحبه تدني في مستوى الرؤية الأفقية (3_5) كم، وبدأ الإنذار من الساعة الثانية، وسينتهي عند التاسعة.

وكان الحساب الرسمي على “إكس” لإمارة الشرقية قد نشر تدوينة تحتوي على توقعات المركز الوطني للأرصاد حتى يوم الخميس 16/ 11/ 2023، والذي توقع فيه أن تشهد المنطقة تقلبات جوية متعددة، والتي يصاحبها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة بداية من الثلاثاء القادم وحتى الخميس.

وعن سرعة الرياح في نفس الفترة، ذكر الأرصاد أن السرعة ستصل إلى 60 كم في الساعة الواحدة مع تدني في مستوى الرؤية الأفقية.

كما أهاب المركز بجميع أهالي الشرقية أن يكونوا حذرين ومحتاطين ومتبعين لكافة تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني.