الطفولة المبكرة | وزارة التعليم السعودي تعلن إطلاق برنامح الطفولة المبكرة بعد أسبوعين

من المقرر أن تنفذ وزارة التعليم برنامج “الطفولة المبكرة” في العام الدراسي الحالي، وسيتم تخصيص التدريس في البرنامج للمعلمات المؤهلات لتحقيق التكامل النفسي والتربوي السريع والسهل للتلاميذ في رياض الأطفال والمراحل الابتدائية المبكرة، حيث نفذت الرياض التعليمية قرارًا بدمج فصول المدارس الابتدائية المبكرة في 230 مدرسة للطفولة المبكرة تستوعب 18000 من الصبيان والبنات، وذلك بعد إعداد وتجهيز الفصول الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية، حيث يستوعب كل فصل دراسي 18 صبياً وفتاة.







أهداف برنامج الطفولة المبكرة

من ناحية أخرى، قال علي الغامدي المتحدث باسم مؤسسة الرياض التعليمية، إن البرنامج يهدف إلى تحسين نوعية التعليم في هذه المرحلة للبنين والبنات، وتعزيز الكفاءة في الاستفادة من الموارد المتاحة، وتطوير المهارات، وتشكيل شخصياتهم في العقلية والجسدية والمعنوية والمجالات العاطفية والاجتماعية وغرس الثقة فيها.







وفي الوقت نفسه، قالت حصة الفارس مدير إدارة قسم رياض الأطفال في الرياض: “سوف يتحقق حلم الأمهات من خلال إطلاق برنامج” الطفولة المبكرة “، وقالت أيضاً إن التدريس في البرنامج قد تم تعيينه للمعلمات بسبب سهولة شعور أطفالهن بالتواصل معهم عندما يحتاجون إلى أمهاتهم من حولهم.

رأي الأمهات والمعلمات في برنامج الطفولة المبكرة

قالت المعلمات أيضًا إنها “تجربة رائعة” نظرًا لسهولة التواصل مع الأمهات وتحديد المتطلبات والاحتياجات ورفع مستوى أداء أطفالهن في دراستهن، بينما قالت الأمهات: “كنا نواجه صعوبات قبل الاندماج خاصة في التواصل مع أطفالنا في مدارس الأولاد، لكن الآن أصبح من الممكن التواصل مع المعلمات في أي وقت، كما يمكننا أن نكون في المدرسة ونبقى مع الأطفال خلال أسبوعهم التحضيري، كما يمكننا أيضا حضور الأنشطة والفعاليات والمناسبات المتعلقة بهم، سوف نرى النتائج في أدائهم في المواد الدراسية، وأيضاً من خلال معنوياتهم العالية وحبهم للتعلم من اليوم الأول “.