الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة.. كيف الاستعلام برقم الهوية عن مقطوعة شهر ذو الحجة

من افضل الطرق للاستعلام عن المساعدة المقطوعة الخاصة بشهر ذو الحجة 1440 ه، هي متابعة الأخبار الدورية عبر موقع نجوم مصرية هناك الكثير بل العديد من الطرق التي يمكنكم من خلالها الحصول علي أخبار جيدة وحقيقة بالفعل. هناك أنباء عن صرف مقطوعة شهر ذو الحجة خلال الأيام القليلة وخلال أيام عيد الأضحى المبارك من اجل إدخال البهجة والسعادة علي كافة المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ومن اجل ذلك نعرض لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن مقطوعة شهر ذو الحجة.

الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة، صرحت وزارة الضمان الاجتماعي الخاص بالمملكة العربية السعودية انه تم صرف المقطوعة لشهر ذو القعدة الحالي لجميع المواطنين والمستفيدين التي تنطبق عليهم الشروط،كما نوهت إلي سرعه التسجيل في المقطوعة بالنسبة للأسر التي لم تسجل من قبل وبسرعه تحديث البيانات بشكل دوري. والتعديل فيها في حاله ميلاد احد الأبناء الجدد أو تغيير محل الإقامة أو الحساب البنكي أو تغيير دخل الأسرة سوء بالزيادة أو النقصان.

الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة

الطريقة الأولي : هناك العديد من الطرق من اجل الاستعلام عن المقطوعة ولعل افضل هذه الطرق هي الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وعمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وإدخال رقم الهوية والرقم السري (كلمة المرور) وإدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي كلمة دخول ومن خلال هذه الطريقة يتمكن المواطن من معرفة كافة بياناته بطريقة صحيحة جدا وسريعة بالفعل.

الطريقة الثانية : هي الاتصال بمركز خدمة “الضمان الاجتماعي المقطوعة” علي رقم “19911” من المعروف أن هذه الخدمة متاحة علي مدار اليوم ولمدة 24 ساعة من اجل الرد علي استفسارات المواطنين. ومن اجل الرد علي تأخير بعد الطلبات وصممت من اجل خدمة المواطنين، داخل جميع أنحاء المملكة بالفعل، كما يستطيع الكثير من المواطنين بتقديم خطاب تظلم إلي وزارة الضمان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال رقم الخدمة الخاص بالمقطوعة ومن اجل تيسير عمل الاستعلام في أي وقت علي كافه المواطنين

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ذو الحجة 1440

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق.

النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر ذو الحجة.

سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري.

أو الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي الاستفسارات الخاصة بالمتقدمين.

مقطوعة شهر شوال 1440

مقطوعة شهر شوال، اكد وكيل وزارة الضمان الاجتماعي واعلن عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي”المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك”بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي