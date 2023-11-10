الطائرة السعودية الثانية تتجه إلى مطار العريش لمساعدة أهالي غزة

توجهت اليوم الطائرة السعودية الثانية إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، وغادرت الطائرة مطار الملك خالد في الرياض اليوم وعلى متنها العديد من المساعدات لأهالي غزة، وتتم عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

صورة توضح وصول ثانيطائرة إغاثة سعودية

خادم الحرمين يوجه حملة شعبية لإغاثة غزة

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بحملة شعبية كبيرة لإغاثة أهالي غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي المستمر، وتحمل الطائرة الثانية مجموعة من المساعدات الإنسانية شملت مواد غذائية تصل إلى 35 طناً.

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، وكانت قد أطلقت المملكة الطائرة الأولى لمساعدة أهالي غزة أمس والتي اتجهت إلى مطار العريش وعلى متنها المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهالي غزة.