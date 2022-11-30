الموارد البشرية توضح سلم الضمان المطور والحد المانع للصرف وموعد استحقاق راتب ديسمبر 2022

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلم الضمان الاجتماعي المطور، والحد المانع والذي يحول دون استحقاق المتقدم للحصول على المبالغ الضمانية،وأيضاً موعد صرف راتب ديسمبر 2022، حيث أشارت بأن لائحة الضمان المطور والمنشورة بموقع الوزارة، قد بينت سلم الضمان المطور والحد المانع للصرف.

سلم الضمان المطور والحد المانع من الصرف:-

وفقاً لما جاء في لائحة نظام الضمان الاجتماعي المطور، فإن سلم صرف دعم الضمان المطور والحد المانع للصرف كالتالي:-

عدد أفراد العائلة الحد الشهري المانع للصرف مبلغ الاستحقاق الشهري عائلة مكونة من شخص واحد 2001 ريال سعودي 1000 شخصين 2570 ريال 1285 ثلاثة أشخاص 3140 ريال 1570 4 أفراد 3710 ريال 1855 5 أفراد 4280 ريال 2140 6 أفراد 4840 ريال 2420 7 أفراد 5.420 ريال 2710 8 أفراد 6000 ريال 3000 9 أفراد 6560 ريال 3280 10 أفراد 7120 ريال 3560 11 فرد 7680 3840

موعد صرف راتب ديسمبر 2022:-

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن موعد صرف راتب ديسمبر 2022 سيكون يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، حيث أنه سوف يتم إيداع مبالغ الدعم لجميع المستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم ويمكن الاستعلام عن المبلغ المودع من خلال القيام بالخطوات التالية:-

1- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- يتم إدخال رقم السجل المدني، ورقم الضمان ورقم التحقق المرئي.

3- يتم الضغط على عرض.