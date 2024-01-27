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الضمان الاجتماعي يوضح مقدار المخصصات للمستفيدين بعد الزيادة التلقائية لتحسين الرعاية للعائلات والتابعين

نورا جمعة هجرس

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن زيادة تلقائية في مخصصات المستفيدين، حيث ارتفعت مخصصات العائل إلى 1320 ريالًا بدلاً من 1100 ريال، بينما ارتفعت مخصصات التابعين إلى 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود المملكة لتعزيز رعاية المستفيدين وتحسين مستوى حياتهم، حيث يأتي هذا القرار كخطوة إيجابية تعكس الاهتمام الحكومي المتواصل برفع مستوى المعيشة وتوفير الدعم اللازم للفئات المحتاجة.

الضمان الاجتماعي يوضح.. مقدار المخصصات للمستفيدين بعد الزيادة التلقائية لتحسين الرعاية للعائلات والتابعين

الزيادة التلقائية في الضمان الاجتماعي

من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لا تتطلب أي إجراء من المستفيدين، حيث تم تنفيذها تلقائيًا، مما يسهم في تيسير العملية وتحسين تجربة المستفيدين، تعكس هذه الزيادة التزام المملكة بتعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صدور الدفعه 26 للضمان الاجتماعي

في غضون الساعات القادمة، من المتوقع أن تظهر نتائج أهلية الدورة 26 للضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين، وفقًا لإعلان صادر عن وزارة الموارد قبل قليل حول سحب أهلية الضمان للمستفيدين، يمكن لبقية المستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق الدخول إلى حساباتهم الشخصية والضغط على خيار الاستعلام.

رفض الأهلية في الضمان المطور

في بعض الحالات، يتم رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور، ويعود ذلك إلى واحدًا من الأسباب التالية:

  • قد يتم رفض الأهلية إذا كان لدى المستفيد دخلًا مرتفعًا، أو إذا كان أحد التابعين له يمتلك دخلاً مرتفعًا.
  • يتم رفض الأهلية إذا تجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المسموح به للحصول على الضمان الاجتماعي.
  • يمكن أن يؤدي عدم تسجيل شخص يقيم في نفس المسكن مع الأسرة إلى رفض الأهلية.

الفرق بين رفع الإعتراض وسحب الطلب بعد التقديم

يمكن للمواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور سحب الطلب الذي قدمه في أي وقت يشاء والتقديم من جديد:

سحب الطلب والتقديم من جديد رفع الاعتراض
تأثير رجعي لا يوجد غالبًا ما يكون هناك تأثير رجعي
قبول الاعتراض لا يتوفر تعويض قد تحصل على تعويضات في حال قبول الاعتراض
دراسة الأهلية مرة أخرى نعم، وقد لا يتم قبول الطلب مرة أخرى نعم، وإذا تم قبول الاعتراض، سيتم تأكيد قبول الأهلية والتعويضات
توافر فرصة إعادة التقديم لا يتوفر نعم، في حال قبول الاعتراض

عند سحب الطلب وإعادة التقديم، لا يوجد تأثير رجعي، مما يعني أنه لن تحصل على أي تعويضات في حال قبول اعتراضك بعد ذلك، وسوف يتم دراسة أهليتك من جديد، وربما لا يتم قبولك مرة أخرى.

أما برفع الاعتراض، فغالبًا ما يكون له أثر رجعي، مما يعني أنه في حال تم قبول اعتراضك، فقد تحصل على تعويضات، وسوف يتم دراسة أهليتك مرة أخرى، وإذا تم قبول اعتراضك، فسيتم تعويضك بالتأكيد.

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عن الكاتب:
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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس.. من الفيوم، خريجة آداب اجتماع شعبة اتصال وإعلام، أعمل في موقع نجوم مصرية، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، شغوفه جدًا بالكتابة، وأؤمن بأن القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغيير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمة إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وأرى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك أحرص على قراءة الكثير وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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