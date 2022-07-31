الموارد البشرية .. مبلغ الضمان الاجتماعي للمطلقات 1444 وخطوات التسجيل

أجابت وزارة الموارد البشرية عن تساؤلات بعد المواطنات في المملكة العربية السعودية بخصوص إمكانية حصول المطلقات على الضمان الاجتماعي المطور، وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في المطلقة المتقدمة للاشتراك في برنامج الضمان الاجتماعي، وكذلك حددت الراتب الذي يتم الحصول عليه في حالة عدم وجود أطفال، وكذلك في حال كانت السيدة المتقدمة تعول أشخاص آخرين، وفي السطور التالية نشارك معكم أهم التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي للمطلقة.

كم الضمان الاجتماعي للمطلقة 1444

تود العديد من السيدات المطلقات في السعودية أن تلتحق ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كي تتمكن من تغطية تكاليف المعيشة لنفسها ولمن تعولهم من أشخاص آخرين، ويعتبر الضمان الاجتماعي الجديد هو أحد أهم البرامج التي تقدم مساعدات مالية للمستحقين في الفئات المختلفة من المواطنين السعوديين، وأما مبلغ الضمان للسيدة المطلقة فهو يتحدد بحسب ما إذا كانت لديها أطفال أم لا، وذلك وفق التفصيل التالي:

المبلغ الذي يتم منحه للسيدة المطلقة بدون أطفال هو 1100 ريال سعودي شهريا.

في حال كانت المرأة المتقدمة تعول بعض الأفراد فإنها تحصل على دعم شهري بقيمة 1000 ريال سعودي، والأفراد الآخرين يحصل كل منهم على 500 ريال سعودي.

كيفية تسجيل المطلقة في الضمان الاجتماعي

تستطيع المرأة المطلقة التسجيل في برنامج دعم الضمان الاجتماعي وذلك بعد أن تتوافر جميع الشروط المطلوبة، كما يمكن لها التسجيل من خلال هذه الخطوات الآتية :

أولا يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية وتسجيل الدخول، ويمكن إنشاء حساب جديد في حال عدم توافر حساب لمقدم الطلب.

بعد ذلك يتم اختيار معاش الضمان للتوجه إلى صفحة التسجيل.

الخطوة التالية هي اختيار مكتب الضمان، وتحديد الفئة الخاصة بمقدم الطلب (مطلقة).

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات.

يتم الضغط على الموافقة على الشروط بعد قرائتها جيدا.

أخيرا يتم الضغط على تقديم الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات

يمكن للمطلقة في المملكة العربية السعودية أن تحصل على الضمان الاجتماعي بعد توافر الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية بالمملكة، وهذه الشروط هي كالتالي: