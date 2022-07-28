كيف أعرف أهليتي في الضمان الاجتماعي المطور وأقدم طلب اعتراض ؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تغير حالة أهلية الضمان الاجتماعي المطور وحالة الأهلية الخاصة بالمستفيدين من مؤهل إلى غير مؤهل، ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية، يهدف تقديم المساعدة إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بهدف توفير احتياجاتهم الرئيسية ورفع المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات تقديم اعتراض للضمان الاجتماعي المطور.
الضمان الاجتماعي المطور
تقوم وزارة الموارد البشرية بعمل دراسة علي أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بصفة مستمرة ودورية كل شهر، وذلك من أجل التأكد من استحقاقهم الدعم وعلى الرغم من أن هذه نقطة إيجابية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا إن ورود بعض الأخطاء قد يتسبب في تغير أهلية مواطن مستحق من مؤهل إلى رفض حال الأهلية.
تعتبر مشكلة عدم أهلية الضمان الاجتماعي من أكثر المشكلات التي يبحث المواطنين عن حلها، حيث إنه يحدث بعض الأخطاء تؤدي إلى تغير أهلية المواطن، وفي إطار اهتمام وزارة الموارد البشرية وضعت بعض الحلول ومنها تقديم طلب اعتراض خاص بالمستفيد للحصول على معاش الشهر.
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور
يمكن تعرف المستفيد عن حالة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي:
- في البداية يجب الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر رابط sbis.hrsd.gov.sa.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها تسجيل الدخول.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- كما يمكن الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له.
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الهوية.
- الضغط على دفعة الشهر الجديد أغسطس 2022.
- سيظهر بها تم التحقق بنجاح.
- ستجد نتيجة أهلية المتقدم الخاصة بهذا الشهر واحدة من (مؤهل – غير مؤهل – تحت التدقيق).
شروط الحصول على الضمان المطور
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في التقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور ومنها:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة.
- في حالة الفرد المستقل يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 550 ريال سعودي.
- يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكي جاري للحصول على الدعم من خلاله.
خطوات تقديم طلب اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور
يجب تقديم طلب الاعتراض خلال 30 يوم من نزول نتائج الأهلية عن طريق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور.
- الدخول إلى غير مؤهل ومنها الضغط على التفاصيل.
- اختيار تقديم طلب اعتراض.
- إرفاق ملف pdf به كافة الأوراق والمستندات بخصوص دخل هذا الشهر بعد تصويرها على الجوال، وهذا إذا كان رفض الأهلية كأغلب الحالات بسبب الدخل.
- الضغط على تسليم.
- ستظهر رسالة التأكيد يجب الضغط على نعم، وذلك لتأكيد إرسال الطلب.