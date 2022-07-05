خادم الحرمين يٌعلن عن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور “2 مليار ريال سعودي”

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية سعد آل حماد مساء أمس عن صرف راتب إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور حيث إنه صرح من خلال تغريدة عبر حساب “تويتر” إن ”توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف 2 مليار ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور“ وذلك بهدف تقديم الدعم إلى المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لديهم وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر السعودية وخاصة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا وزادت تساؤلات المواطنين عن موعد صرف الدعم وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم إيداع الدعم في حسابات المواطنين خلال الساعات المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم 2 مليار ريال لدعم الضمان الاجتماعي المطور “موعد الصرف وأهم الشروط”.

موعد صرف المعاش الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بصرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.https://t.co/g2nHOJImOA#واس_عام pic.twitter.com/wXXwxnUPGK — واس العام (@SPAregions) July 4, 2022

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم صرف راتب إضافي لمرة واحدة فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الأمر الملكي الكريم خلال الساعات القليلة القادمة، وسيحصل على هذا المعاش كافة المؤهلين بالدورة السابعة الخاصة بشهر يونيه 2022م وذلك بهدف مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

ما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة.

في حالة الفرد المستقل يجب أن لا يتخطى الدخل الشهري عن 550 ريال سعودي.

يجب أن لا يكون المتقدم لديه أصول ذات قيمة عالية أو حساب بنكي به مبالغ طائلة.

يجب أن يملك حساب بنكي جاري للحصول على الدعم من خلاله.

يشترط ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية التي ترعاها المملكة.

وسائل التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التواصل مع الدعم الفني لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال الوسائل التالية:

الاتصال على الرقم الموحد بمنصة الدعم والحماية 19911.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777.

التواصل عن طريق الرمز البريدي 11157.

إرسال رسالة عن طريق صندوق البريد 12484.

خطوات الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة المواد البشرية عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وهي: