موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاعتراض على عدم أهلية الاستحقاق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، الذي من المقرر أن يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وأوضحت طريقة الاعتراض على عدم أهلية الاستحقاق، وموعد الرد على الاعتراضات، حيث تقوم الوزارة بدراسة الأهلية للمستفيدين بعد استكمالهم المستندات التي تثبت استحقاقهم للمعاش، ودراسة الأسباب الموجبة لعدم الصرف.

الضمان الاجتماعي المطور

طريقة الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور وموعد الرد على الاعتراض

أوضحت وزارة الموارد البشرية، أن الوزارة تقوم بالرد على الاعتراضات المقدمة في حال رفض صرف معاش الضمان خلال شهرين (60 يومًا تقريبًا) من التقديم، وفي حال الرد بالرفض فهذا يعني عدم توفر شروط أهلية المعترض لاستحقاق المعاش، وفي حال قبول الاعتراض يتم صرف المعاش بأثر رجعي عن اﻷشهر التي لم يتم صرفه له.

وأما خطوات تقديم الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور فتتمثل في التالي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي السعودية.

الرسمي السعودية. تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد بإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل: رقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق كما هو ظاهر بالصفحة، وثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية تحديد الطلبات.

ثم الضغط على رمز العين أسفل الطلب، فتظهر حالة الأهلية الخاصة بالمتقدم، والاطلاع على أسباب عدم الأهلية.

بعد ذلك الضغط على أيقونة إرفاق.

ثم تحميل المستندات التي تثبت توفر شرائط الأهلية.

وبعد استكمال الخطوات السابقة، على المتقدم بالاعتراض انتظار الرد على الطلب خلال المدة المحددة وهي 60 يومًا تقريبًا.

معاش إضافي يُصرف لمرة واحدة

ويُذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتخصيص مبلغ وقدره 2 مليار ريال سعودي وذلك لصرف معاش إضافي لمرة واحدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للسنة المالية 1443/1444هـ، ويأتي هذا الأمر الملكي ضمن إطار التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل الأسر المستحقة للدعم، ومساندتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويشمل هذا الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء كانوا على نظام الضمان الاجتماعي القديم أو المطور الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة في يونيو الماضي.