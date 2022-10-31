مع بداية كل شهر ميلادي تبدأ عملية إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور، وينتظر المواطنون المستحقون صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور موعد الصرف المعاش ليساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلبات ذويهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والجدير بالذكر أن خدمة نظام الضمان الاجتماعي المطور واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لمساعدة المواطنين محدودي الدخل والفقراء للارتقاء بمستواهم المعيشي و ليضمنوا لهم حياة كريمة.

الضمان الاجتماعي المطور يعلن موعد إيداع معاشات الضمان لشهر نوفمبر 2022

يقدم الضمان الاجتماعي المطور العديد من الخدمات للمواطنين لمساعدة المواطنين محدودي الدخل في مواجهة أعباء الحياة، وقد أعلن الضمان الاجتماعي المطور عبر حسابه على تويتر أنه سيتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سوف يتم صرف المعاش للمستفيدين القدامى بالإضافة إلى من تقدم بطلب التسجيل وانطبقت عليه الشروط ووصلته رسالة نصية من الوزارة تؤكد قبول طلبه واستحقاقه الحصول على المعاش.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي كما حددتها الوزارة وهي كالاتي :

الأسر التي لا يكون لها عائل.

المرأة التي توفي والدها أو زوجها وليس لها عائل.

المرأة الغير قادرة على العمل بسبب إصابتها بمرض.

كبار السن الذين تجاوزوا 60 عام

اهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي يتم التسجيلل في الضمان الاجتماعي المطور هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وهي: