الضمان الاجتماعي المطور موعد صرف الدفعة التاسعة وكيفية تقديم اعتراض لغير المؤهل

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو من أهم وأفضل الخدمات الالكترونية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير جميع الاحتياجات للمواطنين والحصول على حياة كريمة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي محدود الدخل، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سنتعرف على موعد صرف رواتب الدفعة التاسعة، وأيضًا فترة استمرار التسجيل في الضمان الاجتماعي، وطريقة تقديم اعتراض أو شكوى لغير المؤهل.

موعد صرف الدفعة التاسعة لضمان الاجتماعي المطور

أكدت ‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن موعد نزول الدعم الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، سيكون أول يوم من كل شهر ميلادي، حيث يمكن للمواطنين استلام الدفعة التاسعة من المعاش إبتداءً من يوم ٥ صفر ١٤٤٤ هجريًا الموافق ليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 ميلاديًا.

تاريخ تمدد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت ‏وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ‏عبر موقع التواصل الاجتماعي “Twitter” أنها ستقوم بتمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هجريًا الموافق 2022/10/30 ميلاديًا، وذلك للمواطنين المسجلين والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي السابق ، كما أكدت الوزارة أن الأشخاص المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عنهم صرف رواتبهم عند الانتقال لنظام المطور.

طريقة تقديم اعتراض لغير المؤهل لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي

‏أولا ‏ ‏قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثانيا قم بالضغط على أيقونة “برنامج الدعم الخاصة بي” الموجودة بالصفحة الرئيسية.

‏وبعد ذلك سوف تظهر تفاصيل الطلب قم بالضغط على أيقونة “الأهلية و الاستحقاق”، ثم قم باستعراض تفاصيل عدم الأهلية.

وبعد معرفة أسباب عدم الأهلية قم بتقديم اعتراض مع إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والداعمة لطلب الاعتراض.

وبالتالي سيتم النظر في طلبك من طرف كوادر مؤهلة ومخصصة لذلك.

يمكن أيضا ‏تقديم شكوى بالاتصال بالجانب المالي للمعاش، من خلال الضغط على أيقونة “الدفعات المالية” الموجودة بصفحة تفاصيل الطلب.

ثم قم بالضغط على أيقونة السهم الموجود، وبعدها قم باستعراض تفاصيل عدم الأهلية.

عند معرفة السبب قم بتقديم شكوى مالية مع إرفاق الأوراق المطلوبة والداعمة للشكوى.

وأخيرا ستظهر نتيجة الاستحقاق بعد دراسة الاعتراض في ملفك على منصة الدعم.

ثلاث حالات لا تستطيع تقديم اعتراض أو شكوى في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الحالة الأول:

وجود شكوى أو اعتراض لايزال تحت النظر في نفس الدورة المالية.

الحالة الثانية :

سبق وقام المستفيد بتقديم شكوى أو اعتراض جديد، وذلك في نفس الدورة المالية.

الحالة الثالثة: