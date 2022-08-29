الضمان الاجتماعي المطور رقم التواصل الموحد المجاني للشكاوى والاستفسار

لقد تم إتاحة رقم التواصل الموحد المجاني للتواصل على الضمان الاجتماعي بغرض تقديم الشكاوى أو الاستفسار، وبرنامج الضمان الاجتماعي لقد تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للأسر ذوي الدخل المنخفض والفقراء بالسعودية، وذلك بهدف أن يتم تحسين مستوى المعيشة.

الضمان الاجتماعي المطور رقم التواصل

للتسهيل على المواطنين في السعودية فلقد تم إتاحة العديد من الوسائل المختلفة التي يمكن من خلالها التواصل على الضمان الاجتماعي، سواء كان ذلك بهدف أن يتم تقديم الشكاوى أو بهدف الاستفسار، ويمكن التواصل على الأرقام الآتية:

رقم الضمان الاجتماعي المجاني: 19911.

رقم صندوق بريد الضمان الاجتماعي: 12484.

الرقم المجاني: 8001222777.

الرمز البريدي للضمان الاجتماعي: 11157.

الرابط الرسمي لموقع الضمان الاجتماعي.

ومواعيد التواصل على الرقم الموحد المجاني 19911 يبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا، ويستمر التواصل حتى الساعة الـ 2.30 مساء.

خطوات الاستعلام على حالة الطالب الضمان

بعد أن تقوم بتقديم طلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، يتم البحث بشكل متكرر لمعرفة خطوات الاستعلام على حالة الطلب للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، ويتم هذا بشكل إلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على منصة الضمان الاجتماعي.

ثم اضغط على أيقونة “طلبات”.

بعدها قم بالضغط على “رمز العين”.

وبعدها سوف يتم إظهار مختلف بيانات وحالة الطلب إذا كنت مؤهل للحصول على الدعم أو غير مؤهل.

فئات مستبعدة من دعم الضمان الاجتماعي

لقد تم تحديد بعض الفئات التي يتم استبعادها من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي: