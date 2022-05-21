الضمان الاجتماعي المطور رابط تسجيل الدخول والتفاصيل

تحرص وزارة التنمية الاجتماعية دوماً على توفير حياة كريمة لأبنائها من خلال تقديم عدد من المساعدات والضمانات على نطاق أوسع، وذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي الذي يفيد بإضافة بعض النصوص إلى قانون الضمان الاجتماعي حتى يشمل فئات أكثر، لذلك تابعونا في السطور التالية لمعرفة مزيد من التفاصيل.

ماذا تعرف عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد؟

اعتباراً من السبت 15 من شهر ربيع الثاني عام 1443 هجرياً الموافق 20 من شهر نوفمبر 2021 قد تم العمل بنظام الضمان الاجتماعي المتطور، وذلك من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، بعد أن تم نقل الخدمات القديمة إلى المنصة الإلكترونية الحديثة، حيث يستهدف ذلك النظام الجديد توصيل الدعم لشريحة أكبر من الأفراد دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو النوع.

حيث يحق للأسرة الحصول على الضمان بشرط أن يتم التقديم من قبل جانب واحد فقط، أي يمكن للزوج أو الزوجة الحصول على الضمان وإدخال الآخر تحت ولايته، كما يمكن أيضًا لأحد الأبناء الحصول على الدعم على أن يبلغ سن الـ 18 عام وذلك بشرط ألا يتخطى الشخص الحد المانع للحصول على الضمان.

كيف يمكن تسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي؟

يمكنك عزيزي الزائر الآن تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، من خلال الرابط الرسمي الخاص بالموقع عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال النقر على أيقونة الدعم الاجتماعي ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

فيما بعد سوف يتم توجيهك إلى صفحة البيانات، هنا يمكن إدخال الاسم بالكامل مع تاريخ الميلاد ورقم الهوية كذلك المقر السكني الحالي والكثير من المعلومات الأخرى.

كما يمكن الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل الوزارة مثل الحالة الاجتماعية والحالة الصحية كذلك تحديد الشخص المستفاد من الدعم وكتابة رقم الحساب البنكي.

بمجرد تأكيد الطلب سوف تقوم الجهة المختصة بالتحقق منه والموافقة عليه إذا كان يطابق الشروط فيما بعد سوف يتم تلقي رسالة التأكيد، حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية الأخرى؛ وبالتالي يستطيع المواطن الحصول على الدعم بصورة كاملة، حيث يمكنه معرفة ذلك من خلال إعادة إدخال رقم الهوية لمعرفة قبول الطلب من عدمه.