الضمان الاجتماعي المطور الجديد خطوات الإستعلام والشروط

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور الجديد ودعت المستفدين من نظام الضمان الإجتماعي المطور بسرعة التسجيل فيه منذ شهر نوفمبر الماضي لكي يتمكنوا من صرف دفعات الضمان الإجتماعي المطور الجديد التي سيتم صرفها بصفة شهرية للأسر الأكثر إحتياجا لمساعدتهم على الظروف المعيشية الحالية وسد إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم وذويهم هذا.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية بتحديد يوم الخميس القادم الموافق الأول من شهر سبتمبر لسنة 2022 ميلاديا لصرف الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي المطور وذلك للمواطنين السعوديين المستفدين من معاش الضمان الإجتماعي المطور سواء كان مقيم داخل المملكة العربية السعودية أو متواجد خارج المملكة وقد قامت وزارة الموارد والتنمية الإجتماعية بوضع عدد من الشروط والأحكام لكي يستحق المواطن الحصول على الضمان الإجتماعي.

الشروط اللازمة لصرف الضمان الإجتماعي المطور الجديد لسنة 1444 هجريا:

يشترط أن يكون الحد الأدنى لمعاش المستفيد يبلغ 550 ريال سعودي والمعاش الخاص بالعائلة لا يقل عن 1100 ريال سعودي. يشترط أن يكون المواطن المستفيد من الحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور تنطبق عليه جميع الشروط والأحكام. يجب أن يكون المواطن المستفيد من الحصول على معاش الضمان الإجتماعي غير مقيم داخل أي مركز تحت رعاية حكومة المملكة العربية السعودية. إذا كان المواطن المستفيد من المعاش يعول أكثر من أسرة فيحق صرف لكل أسرة معاش مستقل. يشترط أن يقوم المستفيد بالتسجيل للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد والتنمية البشرية.

خطوات الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المطورض الجديد لسنة 1444 هجريا: