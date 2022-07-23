نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور تظهر للأسر المؤهلة 2022

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي عبر موقعها عن الإجراءات والتعليمات التي يمكن القيام بها في حال رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للأسر التي سبق لها التقديم على البرنامج، حيث جاء في البيان أنه في حال ظهرت نتيجة الأهلية “غير مؤهل” بالنسبة للأسر فيمكنهم تقديم اعتراض على النتيجة عب الحساب الرسمي للوزارة.

طريقة الاعتراض على النتائج:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاعتراض على نتائج الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستفيد في منصة الضمان الاجتماعي المطور

في الخطوة الثانية الضغط على الأهلية والاستحقاق في الصفحة الرئيسية

ثالثا تظهر نتيجة الأهلية إذا كانت رفض يظهر معها سبب الرفض

رابعا الضغط على أيقونة تقديم اعتراض

خامسا إدخال سبب الاعتراض على النتيجة

سادسا الضغط على تقديم طلب الاعتراض

شروط عمل المؤهل في وظيفتين في القطاع الخاص:

وتابعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من جهة أخرى يمكن للمؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور العمل في وظيفتين في القطاع الخاص أو في شركتين في التأمينات لافتة إلى أنه يتم احتساب نسبة التوطين على منشأة واحدة فقط أو على شركة واحد فقط.

في الفيديو التالي يتم توضيح بطريقة مفصلة طريقة تقديم اعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور: