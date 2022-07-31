توضيح أبرز الاستفسارات حول “الضمان الاجتماعي المطور” هذا الأسبوع، آلية إضافة تابع، وسبب نقص المبالغ، وتقديم شكوى

أجاب حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، على عددٍ من الأسئلة حول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الأسبوع، وأوضحت “العناية بالعملاء” آلية إضافة تابع جديد في حساب الضمان المطور، وحل مُشكلة فقدان الأهلية بسبب عدم إضافة جميع الزوجات، وغير ذلك من الأمور التي تتعلَّق باستفسارات المستفيدين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكَّدت في وقتٍ سابق على ضرورة الإفصاح عن «وثيقة العمل الحر»، حال استكمال البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور، كما حذَّرت الوزارة من أنَّ عدم إرفاق جميع أفراد الأسرة التي تقيم في مسكن واحد، عند التسجيل في النظام، قد يعرِّض مرتكب المخالفة لعقوبة السجن والغرامة.

آلية إضافة تابع جديد في الضمان المطور

وأوضح حساب العناية بالعملاء رداً على أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، آلية إضافة تابع جديد عبر الخطوات التالية:

الدخول على بيانات الملف الموحد من قبل المستفيد. إضافة التابع والإفصاح عن جميع البيانات الخاصة به. إسناد التابع إلى المنزل

كما بيَّن الحساب أنَّه في حال رفض الطلب لعدم إضافة جميع الزوجات، يلزم تقديم طلب جديد وإضافة جميع الزوجات في الملف الموحد، ثم إسناد كل زوجة إلى المنزل الواحد أو منازل مستقلة في حال سكن كل زوجة في مسكن مستقل.

وفيما يلي إجابات حساب خدمة العملاء ووزارة الموارد البشرية في المملكة على عدد من الأسئلة التي تخص الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة.

إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر على الاستحقاق

وكانت الوزارة قد أجابت في وقتٍ سابق، على تساؤل أحد المواطنين “هل يؤثر إصدار وثيقة عمل حر على الضمان القديم والمطور؟” بأنَّ إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، ولابد من الإفصاح عنها عند استكمال بيانات المِلَفّ الموحد.

منصة أبشر والضمان الاجتماعي المطور

وفي سياقٍ مُتَّصل نبَّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى ضرورة أن يكون رَقَم الجوال المُسجَّل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، مطابقاً للرقم المسجل بحساب المستفيد في منصة أبشر. لتجنُّب أية مشاكل تتعلَّق بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحَقّات المالية.

السجن والغرامة للمستفيد من الضمان الاجتماعي “بغير وجه حق”

كما حذّرت وزارة الموارد البشرية في المملكة، أنَّ المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي اعتبرت أنَّ تسجيل الزوجة في النظام دون الزوج أو الابن المقيم في نفس المسكن بغرض الحصول على المعاش، هو مخالفة تستوجب العقوبة القانونية، حيث تنص الفَقَرة 2 من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي المطور، على أنَّه يُعاقب “بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق”.

مراحل تقييم حالة الاستحقاق

وتمر آلية تقييم حالة الاستحقاق في النظام الاجتماعي المطور على 4 مراحل أساسية، تشمل

التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة، حسب الحالة وعن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العالقة. زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الأولية المُقدَّمة على النظام الإلكتروني. دراسة الحالة بناء على البيانات التي يتم جمعها. إبلاغ مقدم الطلب بالقرار إما بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب خلال 20 يوماً من تقديم الطلب.

تمكين المستفيد من الاستقلال المالي

هذا ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع، دون النظر إلى التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تهدف أحكام النظام الحالي إلى وصول المعاش للمستحقين بالتزامن مع العمل على تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رِقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.