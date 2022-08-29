الضمان الاجتماعي المطور يُجيب على استفسارات العملاء، شروط الاستحقاق، مع رابط وفترة التسجيل

أجاب حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وقدَّم الحساب مجموعة من التوضيحات حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وشروط الاستحقاق إضافة إلى آلية التسجيل في النظام المطور.

رابط التسجيل وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وأكَّد حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنَّ موعد صرف راتب ومستحقات الضمان الاجتماعي المطور، هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، موضحاً أنَّ التسجيل في الضمان المطور متاح عبر الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa، كما يُمكن التعرف على تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور من خلال زيارة الرابط التالي من هنا.

أهلاً بك

التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/i0CAkBbHRk

للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc7qkCN

,, شاكرين لك . — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) August 28, 2022

موعد إعلان نتيجة الاستحقاق في الضمان المطور

كما أجاب الجساب التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على استفسار أحد المتابعين حول تأخر إشعار نتيجة الأهلية موضحاً أنَّ الوزارة تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، مؤكِّداً أنَّه سوف يتم إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة.

تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة قد أكَّدت في وقتٍ سابق تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ.

آلية إضافة تابع للضمان المطور

ورداً على استفسار حول كيفية إضافة تابع بعد تحديث الضمان المطور، بيَّن “خدمة العملاء” أنَّ إضافة تابع يتمُّ عبر الدخول للصفحة الرئيسية، واختيار أيقونة “برامج الدعم الخاص بي”، ومن ثم الاطلاع على الطلب الخاص بك، واختيار أيقونة “تعديل بيانات الطلب”.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيماً إقامة دائمة في المملكة، بينما يستثنى شرط الجنسية من

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.