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الضمان الاجتماعي المطور يُجيب على استفسارات العملاء، شروط الاستحقاق، مع رابط وفترة التسجيل

محمد خير الحوراني

أجاب حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وقدَّم الحساب مجموعة من التوضيحات حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وشروط الاستحقاق إضافة إلى آلية التسجيل في النظام المطور.

الضمان الاجتماعي المطور

رابط التسجيل وموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وأكَّد حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر  أنَّ موعد صرف راتب ومستحقات الضمان الاجتماعي المطور، هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، موضحاً أنَّ التسجيل في الضمان المطور متاح عبر الرابط  https://sbis.hrsd.gov.sa، كما يُمكن التعرف على تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور من خلال زيارة الرابط التالي من هنا.

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موعد إعلان نتيجة الاستحقاق في الضمان المطور

كما أجاب الجساب التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على استفسار أحد المتابعين حول تأخر إشعار نتيجة الأهلية موضحاً أنَّ الوزارة تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، مؤكِّداً أنَّه سوف يتم إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة.

تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة قد أكَّدت في وقتٍ سابق تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ.

آلية إضافة تابع للضمان المطور

ورداً على استفسار حول كيفية إضافة تابع بعد تحديث الضمان المطور، بيَّن “خدمة العملاء” أنَّ إضافة تابع يتمُّ عبر الدخول للصفحة الرئيسية، واختيار أيقونة “برامج الدعم الخاص بي”، ومن ثم الاطلاع على الطلب الخاص بك، واختيار أيقونة “تعديل بيانات الطلب”.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيماً إقامة دائمة في المملكة، بينما يستثنى شرط الجنسية من
  1. المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
  2. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
  3. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
  4. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.
  • أن يكون دخل المستفيد للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الأسرة.
  • الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيماً في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • ألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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