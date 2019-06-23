الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة يونيو 2019 “الاستعلام عن ميعاد صرف مقطوعة الضمان لشهر رمضان عبر موقع وزارة العمل والتنمية السعودية 1440

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر شوال 1440، التابع للضمان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن إيداعها لمبالغ المساعدات المقطوعة لشهر شوال 1440، ويمكنكم الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الجديدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام والمنوط به برنامج الضمان الاجتماعي 1440، فقد كثر البحث خلال الفترة الماضية عن صرف دفعة الضمان الاجتماعي.

فقد بلغت عدد مرات الاستعلام خلال ٣٠ يوما السابقة: 645,561 وذلك حسب الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك فقد حرصنا من خلال هذا التقرير التعرف على جميع تفاصيل صرف المساعدات المقطوعة 1440، كما نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول إجمالي المبالغ المالية للدفعة الجديدة حسب تصريحات وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة لشهر شوال 1440

صرح السيد الدكتور إبراهيم محمد الشافي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم إيداع المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة 1440 في حسابات المستفيدين للدعم النقدي، الخاص بالضمان الاجتماعي ، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين في الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي قد تخطى عددهم 11 ألف مستفيد ضمن برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة هذا الشهر، وقد أضاف الدكتور محمد الشافي أيضا: أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها عن شهر المحرم قد بلغت 150 مليون ريال سعودي.

مستحقي الدفعة الجديدة من برنامج المساعدات المقطوعة 1440

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