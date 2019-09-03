الضمان الاجتماعي "الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة
الضمان الاجتماعي "الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة
أخبار السعودية

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة سبتمبر 2019 “الاستعلام عن ميعاد صرف مقطوعة الضمان لشهر المحرم على موقع وزارة العمل والتنمية السعودية 1440

بواسطة ندى أيمن 19

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر المحرم 1441، التابع للضمان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن إيداعها لمبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1441، ويمكنكم الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الجديدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام والمنوط به برنامج الضمان الاجتماعي 1441، فقد كثر البحث خلال الفترة الماضية عن صرف دفعة الضمان الاجتماعي.



فقد بلغت عدد مرات الاستعلام خلال ٣٠ يوما السابقة: 645,561 وذلك حسب الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك فقد حرصنا من خلال هذا التقرير التعرف على جميع  تفاصيل صرف المساعدات المقطوعة 1440، كما نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول إجمالي المبالغ المالية للدفعة الجديدة حسب تصريحات وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1441



صرح السيد الدكتور إبراهيم محمد  وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم إيداع المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة 1440 في حسابات المستفيدين للدعم النقدي، الخاص بالضمان ، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين في الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي قد تخطى عددهم 11 ألف مستفيد ضمن برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة هذا الشهر، وقد أضاف الدكتور محمد الشافي  أيضا: أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها عن شهر المحرم قد بلغت 150 مليون ريال سعودي.

الضمان الاجتماعي "الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة
الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة


مستحقي الدفعة الجديدة من برنامج المساعدات المقطوعة 1440    

موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام المساعدة المقطوعة

شروط التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة

  1. أن لا يقل عمر المتقدم عن 35.
  2. أن لا يملك المتقدم سجلات تجارية.
  3. تصرف المساعدات للأسرة بشرط أن تكون شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل.

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وشروط وضوابط المساعدات المقطوعة

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك حسب العديد من الشروط والضوابط وأهمها:

  • أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل
  • الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريال
  • الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال.
عدد الأفرادمقدار المساعدة بالريالمقدار الدخل الشهري
110.4002000
211.8002.405
313.2002810
414.6003215
516.0003620
617.4004025
718.8004430
820.2004835
921.6005240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

1022.0005.645
1124.4006.050
1225.8006455
1327.2006860
1428.6007265
1530.0007670

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اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف  برنامج المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي كالآتي:
  1. يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.
  2. لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.
  3.  يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
  4. إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
  5. يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      انا عبد الوهاب عبد الله عبدالوهاب
      انا بسال عن الفيزة بتاعتي اشتغلت ولا لسة

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    2. غير معروف يقول

      سلام عليكم ورحمه وبركاته كيف حالك طيب

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    3. غير معروف يقول

      انا مقدم على مقطوعه في شهر ٤ عام 1439 وأمانزالت

      الرد
    4. غير معروف يقول

      متا صرف مقطوعه عام 1439 شهر 7

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    5. غير معروف يقول

      كل اخباركم كذب في كذب الله يسامحكم بس

      الرد
    6. غير معروف يقول

      متى تصرف للى من شهر ٥ / ١٤٣٩

      الرد
    7. غير معروف يقول

      انا مقدم من شهر ٥ عام ١٤٣٩ ولم تصرف

      الرد
    8. غير معروف يقول

      انا شهر ه٣٩ ولم تنزل

      الرد
    9. غير معروف يقول

      تعزيييير من الأخير انقطع انسمي وانا انتظر المقطوعه مقدم من 1439 ذول حجه

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    10. فهد يقول

      سلام عليكم أنا كنت استلم الضمان سنه وبعدها انقطع وراجعة المكتب وحولني للكشف الطبي ولاكن الجنه الطبيه كاتبه لي الم أسفل الظهر وتم رفض التقرير مع العلم أني لي سنتين أراجع مستشفاه عام بالرياض ويوجد معي فقرات في الظهر ومعي تقارير منهم ومازلة أعاني المرض ولي مواعيد علاج طبيعي والأسبوع القادم عند موعد مع الدكتور المخ والأعصاب وعاطل عن العمل

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    11. غير معروف يقول

      متى موعد تسليم المقطوعه 1439 شهر رمضان للان مانزل شي

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    12. غير معروف يقول

      متى صرف مقطوعه شهر راجب عام ١٤٣٩

      الرد
    13. غير معروف يقول

      انا قدمت على المساعدة المقطوعةبشهر7عام 1439 واستلمتهابشهر1عام 1440

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    14. غير معروف يقول

      الله واعلم حالي حالك مقدم على المقطوعه بشهر رمضان 1439

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    15. غير معروف يقول

      متى تنزل المقطوعه للمتقدم شهر رمضان 1439

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    16. غير معروف يقول

      ان لي سنه وعندي ضرفي الخصه ولام تنزل المقطوعه لي سنه وانصف وهذي راقم

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    17. غير معروف يقول

      موعد صرف المساعدة المقطوعه لشهر محرم 1439

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    18. غير معروف يقول

      متى موعد نزول المقطوعه لشهر 1.1439

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    19. احمد الهلالي يقول

      متي صرف مقطوعة عام1439شهر 9

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