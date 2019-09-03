الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة سبتمبر 2019 “الاستعلام عن ميعاد صرف مقطوعة الضمان لشهر المحرم على موقع وزارة العمل والتنمية السعودية 1440
الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر المحرم 1441، التابع للضمان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن إيداعها لمبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1441، ويمكنكم الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الجديدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام والمنوط به برنامج الضمان الاجتماعي 1441، فقد كثر البحث خلال الفترة الماضية عن صرف دفعة الضمان الاجتماعي.
فقد بلغت عدد مرات الاستعلام خلال ٣٠ يوما السابقة: 645,561 وذلك حسب الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك فقد حرصنا من خلال هذا التقرير التعرف على جميع تفاصيل صرف المساعدات المقطوعة 1440، كما نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول إجمالي المبالغ المالية للدفعة الجديدة حسب تصريحات وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1441
صرح السيد الدكتور إبراهيم محمد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم إيداع المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة 1440 في حسابات المستفيدين للدعم النقدي، الخاص بالضمان ، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين في الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي قد تخطى عددهم 11 ألف مستفيد ضمن برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة هذا الشهر، وقد أضاف الدكتور محمد الشافي أيضا: أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها عن شهر المحرم قد بلغت 150 مليون ريال سعودي.
انا عبد الوهاب عبد الله عبدالوهاب
انا بسال عن الفيزة بتاعتي اشتغلت ولا لسة
سلام عليكم ورحمه وبركاته كيف حالك طيب
انا مقدم على مقطوعه في شهر ٤ عام 1439 وأمانزالت
متا صرف مقطوعه عام 1439 شهر 7
كل اخباركم كذب في كذب الله يسامحكم بس
متى تصرف للى من شهر ٥ / ١٤٣٩
انا مقدم من شهر ٥ عام ١٤٣٩ ولم تصرف
انا شهر ه٣٩ ولم تنزل
تعزيييير من الأخير انقطع انسمي وانا انتظر المقطوعه مقدم من 1439 ذول حجه
سلام عليكم أنا كنت استلم الضمان سنه وبعدها انقطع وراجعة المكتب وحولني للكشف الطبي ولاكن الجنه الطبيه كاتبه لي الم أسفل الظهر وتم رفض التقرير مع العلم أني لي سنتين أراجع مستشفاه عام بالرياض ويوجد معي فقرات في الظهر ومعي تقارير منهم ومازلة أعاني المرض ولي مواعيد علاج طبيعي والأسبوع القادم عند موعد مع الدكتور المخ والأعصاب وعاطل عن العمل
متى موعد تسليم المقطوعه 1439 شهر رمضان للان مانزل شي
متى صرف مقطوعه شهر راجب عام ١٤٣٩
انا قدمت على المساعدة المقطوعةبشهر7عام 1439 واستلمتهابشهر1عام 1440
الله واعلم حالي حالك مقدم على المقطوعه بشهر رمضان 1439
متى تنزل المقطوعه للمتقدم شهر رمضان 1439
ان لي سنه وعندي ضرفي الخصه ولام تنزل المقطوعه لي سنه وانصف وهذي راقم
موعد صرف المساعدة المقطوعه لشهر محرم 1439
متى موعد نزول المقطوعه لشهر 1.1439
متي صرف مقطوعة عام1439شهر 9