الضمان الاجتماعى | رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليها

تعتبر “المساعدة المقطوعة” من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدم فى المملكة العربية السعودية، والهدف منها هو تحسين ظروف المعيشة للأسر الاكثر إحتياجا من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، من خلال تقديم مبالغ مالية الى الفئات المستحقة، عن طريق إيداع المبالغ المالية للمستفيدين في الحسابات البنكية بطريقة مباشرة، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وشروط الحصول عليها، وقسمة الدعم المالي المقدم، والفئات المستحقة للدعم، وخطوات التسجيل في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة

قم بالدخول الى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الرابط.

بعد الدخول للموقع قم بالنقر على تصفح كامل الخدمات الإلكترونية .

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي : (رقم السجل المدني، ورمز التحقق، ثم النقر على كلمة “عرض” .

بعد هذه الخطوات سيقوم الموقع بدراسة حالة مقدم الطلب، والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها .

عند انطباق الشروط على مقدم الطلب، يتم الاستفادة من المساعدة المقطوعة .

قيمة المساعدة المقطوعة

تتراوح قيمة الدعم المالي المقدم للمستفيدين في برنامج ” المساعدة المقطوعة” ، بين 14 ألف ريال سعودي، الى ثلاثون ألف ريال سعودي للفرد الواحد، ويتم صرف الدعم الى رب الأسرة، وتختلف قيمة الدعم حسب أعداد أفراد الأسرة، ولا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وهي منحة مقدمة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية يتم إعطائها للمستحقين، ويتم صرفها مرة واحدة وليست مساعدة شهرية .

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

لابد ان لايزد عمر المتقدم عن 35 عام .

يشترط عدم إمتلاك اى سجلات تجارية .

يشترط ان يكون راتب الموظف الاعزب اقل من ثلاثة الاف ريال سعودي .

يجب عدم وجود عمالة مهنية .

يجب ان يكون راتب الموظف المتزوج أقل من 8680 ريال .

المستحقين للمساعدات المقطوعة

المطلقات .

الأيتام والأرامل .

اسر المسجونين .

الاسر التي تغيب عائلهم او هاجر .

الذي يعانى من العجز المؤقت او الدائم .

تقدم للاسر محدودة الدخل التي تحتاج الى دعم .

المساعدة المقطوعة للمشمولين بالضمان الإجتماعي

يتم قبول المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، طبقا للضوابط والإجراءات، التي يعامل بها مقدم طلب المعاش، ولا يتم النظر لطلب بحث الديوم المتراكمة، نظرا لعدم وجود علاقة بين وكالة الضمان الإجتماعي وهذه الديون، ويتم بحث حالة المتقدمين والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة ليتم الصرف إلكترونيا، والرجوع اليه عند الحاجة، يمكن للحالات التي تعالى من العجر المؤقت التقديم على المساعدة المقطوعة خلال فترة العجز، ويشترط ان لا تقل مدة العجز عن عام .

خطوات التسجيل في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

لكي تتمكن من التقديم على المساعدة المقطوعة يجب التسجيل أولا فى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال اتباع هذه الخطوات :

الخطوة الاولى هي الدخلو الى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على “الخدمات الإلكترونية للمنشآت” .

سيتم فتح نافذه جديدة قم بالنقر على “تسجيل مستخدم جديد”.

سيتطلب منك إدخال بيانات وهي : ( الاسم الاول، ولقب العائلة، رقم الهوية الوطنية، الجنسية، تاريخ الميلاد ) .

قم بكتابة البيانات ومراجعتها جيدا، ثم قم بكتابة رمز التحقق، ثم النقر على كلمة “التالي”.

وبهذه الخطوات تكون قد اتممت بنجاح التسجيل في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية .

المستندات المطلوبة للتقديم في المساعدة المقطوعة

للمشمولين بمعاش الضمان الإجتماعي

صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية .

تقديم اصل وصورة بطاقة الضمان الاجتماعي .

تقديم أصل وصورة سجل الاسرة لمن لديه أسرة .

الغير المشمولين بمعاش الضمان الإجتماعي