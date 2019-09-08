الضمان الإجتماعي.. رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة شهر محرم 1441







يعتبر الضمان الإجتماعي من أبرز الوكلات الضمانية التي تعمل على تقديم المساعدة للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسة، وتعمل وكالة الضمان الإجتماعي بشكل دوري على تقديم كافة المساعدات التمويلية والمقطوعة من أجل خدمة المواطن السعودي المتضرر بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، وذلك بعد فرض الضريبة المضافة من أجل تطبيق العديد من الإصلاحات وتحقيق رؤية المملكة 2020، حيث تعمل الوكالة على تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية للاسرة السعودية، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الاسعار والخدمات.







شروط الضمان الإجتماعي للإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المقيم سعودي الجنسية ويقيم في السعودية بصورة دائمة . يستحق الإستفادة من المقطوعة من وصل إلى سن الشيخوخة أو زاد عمره عن ستون عاماً . تشمل مساعدة المقطوع الأسر التي ليس لها عائل، المرأة الملطقة، والأرملة ولديها أيتام، الأسر المفقودين والغائبين.







مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أهم المساعدات التمويلية التي يتم صرفها سنوياً، وقد أقرتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل العمل على مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، والهدف منها هي مساعدة الأسر تلك والعمل على تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.







الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن العديد من الطرق من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ومن أبزر تلك المساعدات أن تزور عزيزي المواطن البوابة الإلكترونية الضمان الإجتماعي، من أجل الإستعلام والتسجيل للإستفادة من المقطوعة.





