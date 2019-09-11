الضمان الإجتماعي المقطوعة من خلال رقم السجل عن شهر محرم 1441

سوف نستعرض لكم من خلال المقال التالي تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر من أبرز وأهم البرامج التمويلية التي تعمل على استهداف الفئات المهمشة والفئات التي لا مصدر دخل لها، وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العديد من الطرق من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم السجل، حيث يترقب المواطنين في المملكة أن يتم إيداع مساعدة المقطوعة خلال الأيام التي تأتي وعدم تأخيرها من اجل ان تساعد تلك الأسرة التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية.







موقع الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المقطوعة

يعتبر من أبرز المواقع في دولة المملكة العربية السعودية كونه يعمل على تقديم كل ما هو هادف ومميز ويعمل على مساعدة الأسر السعودية، ويقدم الموقع العديد من المزايا من أبرزها







يعمل الموقع على التيسير على المواطن كافة الخطوات الإلكترونية دون الحاجة لإدخال البيانات في كل مرة تريد الدخول بها للموقع.

يعمل الموقع على التحقق من هوية المتصفح بشكل مستمر.

يقدم الموقع خدمة من أجل التواصل مع الدعم الفني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل سهل ويسير.

القيام باسترجاع كافة بيانات الطلبات السابقة والإستعلام عن الإجراء المتبع. يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنــــا

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة







الأسر التي غاب عنها عائلها. الأرامل والمطلقات. أسر السجناء الأسرة التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية.