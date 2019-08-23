الضمان الإجتماعي .. المقطوعة في الضمان لمستفيدي وزارة العمل والتنمية 1440هـ

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يأمل الكثير من المستفيدين في ان تصرف المقطوعة بأسرع وقت ممكن من أجل التحضير الجيد للمدارس التي سوف تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يعمل المواطنين في المملكة في هذه الاونة على التحضير من خلال شراء العديد من أدوات القرطاسية والملابس المدرسية، وقد أوضحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط اللازمة من أجل الإستفادة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يامل الكثير من المواطنين أن تصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد إنتشرت العديد من الوسوم في الأونة الأخيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي التي تطالب في الإسراع في أن يتم صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ولم تعلق وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على كافة الوسوم التي خرجت بخصوص هذا الشأن.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فأكثر. يتم تحديد الإعانة بناءاً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة . تصرف المقطوعة بشكل دوري لكافة المستفيدين.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً إلكترونياً من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنــــا، هذا وتعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التمويلية التي تقدم للمواطن السعودي، وقد صممت الوزارة الرابط من أجل مساعدة الأسر السعودية للإستعلام والتسجيل للإستفادة من المقطوعة في الضمان.