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الضمان الإجتماعي.. الإستعلام عن مساعدة المقطوعة عن شهر ذي الحجة 1440 هـ

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
الضمان الإجتماعي.. الإستعلام عن مساعدة المقطوعة عن شهر ذي الحجة 1440 هـ
المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ الضمان الاجتماعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة المساعدة المقطوعة

الضمان الإجتماعي السعودية، نتابع معكم متابعينا الكرام عبر نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان، وذلك من اجل التجهيز الجيد لعيد الأضحي المبارك 1440هـ، وتقدم وزارة العمل المساعدة من أجل تسحين المستوي الإقتصادي والمالي للأسرة السعودية، ومن أجل مساعدة الأسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار للسلع والخدمات، وتسعى السعودية من خلال كل ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي وتطبيق رؤية المملكة 2020، وتسعى من خلال ذلك إلى تخفيف الآثار السلبية على المواطن السعودي.

قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي

 أفراد الأسرةالاستحقاق السنويالحد المانع الشهري
110.4003000 ريال سعودي
2118003405 ريال سعودي
3132003810 ريال سعودي
4146004215 ريال سعودي
5160004620 ريال سعودي
6174005025 ريال سعودي
7188005430 ريال سعودي
8202005835 ريال سعودي
9216006240 ريال سعودي
10230006645 ريال سعودي
11244007050 ريال سعودي
12258007455 ريال سعودي
13272007850 ريال سعودي
14286008265 ريال سعودي
15300008670 ريال سعودي

تعرف على طريقة معرفة الإستحقاق في الضمان

  1. يجب على المستخدم القيام بزيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هـــــنـــا
  2. القيام بإدخال رقم السجل المدني للمتقدم .
  3. القيام بإدخال رمز التحقيق.
  4. النقر على عرض.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موعداً رسمياً حتي هذه اللحظة لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يطالب الكثير من المستفيدين والمستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي في أسرع وقت من أجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك .

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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